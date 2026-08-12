Damaris Young: ‘La dirigencia está de paso, pero tiene la obligación de fortalecer el deporte’

ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

Entrevista ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

Tras la histórica actuación en Santo Domingo 2026, la presidenta del COP repasa las claves del éxito, la gestión de los recursos públicos, la postura tras declinar la candidatura de los Panamericanos Junior.

El deporte panameño atraviesa uno de los momentos más brillantes y sólidos de su historia reciente. La delegación nacional viene de completar una gesta histórica en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, conquistando un total de 24 medallas (8 de oro, 8 de plata y 8 de bronce).

Este registro dorado representa la mayor cosecha de preseas de oro para el país en esta cita regional desde la edición de Guatemala 1950, mientras que el total de 24 medallas iguala y supera récords no vistos desde Santo Domingo 1974.

Panamá finalizó en el segundo lugar de la región centroamericana, solo por detrás de Guatemala, superando a rivales históricos como Costa Rica.

Para analizar este panorama, la presidenta del Comité Olímpico de Panamá (COP), Damaris Young enfatizó que estos podios no son producto del azar, abordó la transparencia presupuestaria del organismo que rige, y explicó las razones detrás del retiro de la candidatura para los Juegos Panamericanos Junior 2029.

Un éxito cimentado en la planificación estratégica

Al ser consultada sobre si estos resultados tomaron por sorpresa a la dirigencia, Young fue enfática: los triunfos son la consecuencia lógica de un proceso de trabajo riguroso que inició inmediatamente después de los Juegos Olímpicos de París.

“Nuestra meta siempre es superar la versión anterior de Panamá y ser mejores en función de nosotros mismos. Cuando vemos lo que ocurrió en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, la histórica medalla olímpica de Atheyna Bylon y ahora lo logrado en Santo Domingo, nos damos cuenta de que los resultados no son coincidencia ni casualidad. Son producto del trabajo, de una planificación estratégica bien estructurada y de un esfuerzo colectivo entre Pandeportes, las federaciones, los entrenadores y la medicina deportiva.”

Young destacó además el alto nivel competitivo de la delegación de 218 atletas, subrayando que el 100% de los deportistas asistieron tras clasificar de manera directa por mérito propio, sin recurrir a cupos por relocalización o invitación.

“El deporte de alto rendimiento es de selección y hay que subir la vara, porque allá afuera la competencia es feroz”, afirmó.

Rendición de cuentas de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud

Durante la conversación se abordó también el balance económico de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud, celebrados en Panamá en abril pasado.

La presidenta del COP ratificó que el comité ha rendido cuentas detalladas sobre los 21.5 millones de dólares recibidos para la organización, quedando a la espera del último desembolso operativo para el cierre definitivo.

Young citó el informe de evaluación de impacto de la firma internacional Deloitte, el cual reveló retornos sumamente positivos para la nación: por cada dólar invertido por el Estado, se generaron $2.99 en la economía local, traduciéndose en un impacto económico global (directo, indirecto e inducido) y de marca país valorado en $89.9 millones.

Asimismo, el 96% de los asistentes valoró el evento como positivo y las federaciones nacionales recibieron equipamiento tecnológico de vanguardia como parte del plan de legado.

La declinación de los Panamericanos Junior 2029

Respecto al inesperado retiro de la candidatura de Panamá para albergar los Juegos Panamericanos Junior 2029, Young explicó la postura adoptada ante Panam Sports en la reciente asamblea de Santo Domingo.

“La decisión se toma porque recibimos la comunicación oficial del retiro del aval gubernamental. Proyectos de esta magnitud son proyectos de país, no solo del movimiento olímpico. Al no contar con ese respaldo, el COP actuó de forma responsable comunicando el retiro de la postulación”, sostuvo.

No obstante, aclaró que al estar en una fase preliminar de exploración, la declinación no acarreó sanciones ni repercusiones jurídicas adversas para el país, a diferencia de lo ocurrido en ciclos pasados con los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

“Claro que duele como país, porque era una oportunidad enorme para consolidar a esta generación joven hacia los ciclos olímpicos de 2032 y 2036. Pero los atletas somos resilientes: si un camino se cierra, buscamos otro para alcanzar la meta”, puntualizó.

‘La dirigencia está de paso’

En el tramo final de la entrevista, Damaris Young reflexionó sobre el rol de las autoridades en federaciones y organizaciones deportivas.

“Los dirigentes estamos de paso, pero tenemos la responsabilidad de dejar estructuras consolidadas, educar a nuevos liderazgos y fortalecer administrativamente al deporte para que siga creciendo sobre bases sólidas.”

Damaris Young está en el segundo y último mandato al frente del Comité Olímpico de Panamá hasta 2028.