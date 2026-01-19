Damaso Espino confía en los Federales para sorprender en la Serie del Caribe

Exclusivo Suscriptores

El gerente de la selección resaltó la participación del conjunto chiricano, al considerar que varios de sus jugadores podrían integrar la nómina para el Clásico Mundial de Béisbol.

El gerente general de la Selección de Béisbol de Panamá, Dámaso Espino, se refirió a la participación de los Federales de Chiriquí en la próxima Serie del Caribe, destacando que varios de los jugadores que integran la nómina podrían formar parte del Clásico Mundial de Béisbol.

Espino mostró plena confianza tanto en el grupo de peloteros como en el cuerpo técnico encabezado por José Mayorga, subrayando que la competencia regional representa una etapa clave dentro de la planificación de la selección nacional.

“Positivo muchos peloteros importantes de nuestro país, pelotero que probablemente estén en el clásico y otro grupo que también es un plan B para cualquier lesión de algún pelotero que consideramos en estos momentos”, sostuvo Espino en una entrevista a Probeis.

El dirigente reconoció que, si bien Panamá no dispone de una base tan amplia de jugadores como otras naciones, el talento disponible es de alto nivel y está siendo bien integrado dentro del proceso de selección.

“Somos un país pequeño, tenemos tremendos peloteros, pero no un grupo grande y este es uno muy importante que se ha conformado para la Serie del Caribe y creo que es indirectamente parte del proceso del Clásico Mundial”, agregó.

En cuanto a las aspiraciones de los Federales de Chiriquí en el certamen caribeño, Espino se mostró optimista y consideró que el equipo panameño tiene el potencial para dar la sorpresa frente a rivales de mayor tradición.

“Veo un equipo que puede sorprender en la Serie del Caribe”, afirmó.

Finalmente, Espino valoró de forma positiva la designación de Mayorga como mánager del conjunto chiricano, resaltando la continuidad y el conocimiento que el estratega mantiene con los jugadores, un aspecto que considera determinante para el rendimiento del equipo.

“Uno de los atributos de José Mayorga es que él tiene una continuidad con estos muchachos; eso le da una ventaja en la toma de decisiones, entre más lo conoces, más ha compartido con ellos y el hecho de que ha estado en Series del Caribe anteriormente, Premier12”, concluyó.

La Serie del Caribe se disputará del 1 al 7 de febrero en Jalisco, México; mientras que el Clásico Mundial de Béisbol se desarrollará del 5 al 17 de marzo.

En el máximo torneo de selecciones, la novena panameña quedó ubicada en el grupo A, junto con Puerto Rico, Cuba, Canadá y Colombia.