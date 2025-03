Dámaso Espino es el nuevo gerente deportivo de Panamá para el Clásico Mundial 2026

Escuchar audio noticia

El expelotero y buscador de talento de los Cardenales de San Luis, Dámaso Espino, ha sido designado por la Federación Panameña de Béisbol como el gerente deportivo de la selección para el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Espino, al tomar este cargo, expresó que el objetivo es llevar a la selección a la segunda fase de este torneo, que se jugará el próximo año del 5 al 17 de marzo.

“La meta es llegar a la segunda ronda. En 20 años no lo hemos podido hacer. Parte de mi responsabilidad es que los coaches y los jugadores tengan la misma meta. Que es llegar a la segunda ronda y clasificar”

“Hacer historia y estar entre los mejores ocho del mundo en un Clásico Mundial”, agregó.

Panama turns a nifty double play to close out the win! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/w8gsaOFn80

Para este certamen, Panamá se encuentra en el grupo A con Puerto Rico, Cuba, Canadá y un quinto miembro por definir, que saldrá de uno de los cuatro equipos que clasificaron en la eliminatoria (Nicaragua, Taiwán, Colombia y Brasil).

“Parte de mi trabajo es ser el arquitecto del proyecto. Desde el director del equipo, desde los jugadores, crear una estructura, complementar el staff”, señaló Espino.

“Utilizar todas las herramientas y un plan estratégico para ganar los dos o tres juegos para la primera meta”, añadió.

Great play at short, great stretch at first for Team Panama! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/u8wLK0nrB9