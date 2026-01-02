Panamá, 02 de enero del 2026

    |
    Fútbol

    Dani Alves compra un club de tercera división en Portugal

    Dani Alves se convirtió en accionista del Sporting São João de Ver, club de la tercera división de Portugal.

    EFE
    Dani Alves compra un club de tercera división en Portugal
    Dani Alves compró una parte de un club de la tercera división de Portugal. Tomada de Instagram: @scsjver y @danialves.

    El brasileño Dani Alves, exlateral del FC Barcelona, se ha convertido en uno de los propietarios de un club de Portugal, el Sporting São João de Ver, que actualmente milita en la tercera división del país luso.

    La entrada de Alves en el São João de Ver fue oficializada por el propio club en un comunicado compartido en la red social Facebook, en el que destacaron que el exjugador del Barça “aporta visión global, mentalidad ganadora y ambición”.

    Un nombre que lleva consigo una de las trayectorias más exitosas del fútbol mundial se cruza ahora con un club de profundas raíces, hecho de trabajo, resiliencia y pasión. Dos historias distintas que se unen con un propósito común: transformar el potencial en grandeza”, escribió el club.

    Esta unión simboliza más que un cambio estructural. Representa el encuentro entre la experiencia de quien conquistó el mundo y el alma de un club que nunca dejó de creer”, continuó el mensaje, acompañado de unas imágenes donde se puede ver al brasileño vistiendo la camiseta del conjunto.

    Dani Alves, de 42 años, entra como accionista del club de la localidad portuguesa de Santa Maria da Feira (centro) tras haber sido absuelto el pasado mes de marzo por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) del delito de violación de una joven en Barcelona.

    El exinternacional brasileño pasó catorce meses en prisión preventiva y fue condenado a cuatro años y medio de cárcel, pero el TSJC revocó por considerar que no hay pruebas de la agresión y que el testimonio de la denunciante no es “fiable”.

    EFE

    Agencia de noticias

