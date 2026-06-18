El panameño Daniel Espino debuta en Grandes Ligas con los Guardianes de Cleveland

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El lanzador panameño trabajó de forma perfecta la sexta entrada, en la que recetó dos ponches y alcanzó rectas de hasta 100 mph.

El lanzador panameño Daniel Espino se convirtió oficialmente en grandes ligas, tras hacer su debut el miércoles 17 de junio, en la derrota de los Guardianes de Cleveland 9-4 ante los Cerveceros de Milwaukee en el American Family Field.

A pesar del resultado adverso, Espino dejó una grata impresión en su primera aparición en el máximo nivel, al trabajar la sexta entrada de manera perfecta, en la que recetó dos ponches. El derecho panameño dominó a Garrett Mitchell y Cooper Pratt, mientras que David Hamilton salió con un elevado al jardín izquierdo.

“Ese fue sin duda el momento culminante de la noche”, dijo el entrenador Stephen Vogt.

“Sabiendo todo lo que Daniel ha pasado, esta es una historia increíble para él y su familia, su perseverancia, su paciencia. Una gran historia para nuestra organización. No podría estar más feliz por Daniel”.

Durante una entrada, el béisbol volvió a sentirse sencillo para Espino, quien mostró la potencia de su brazo y el control que lo ha caracterizado desde sus años como prospecto.

Espino, considerado el prospecto número 15 de Cleveland por MLB Pipeline, demostró por qué los evaluadores alguna vez lo catalogaron como uno de los lanzadores más prometedores del sistema de los Guardianes. En su debut, ponchó a Garrett Mitchell y luego a Cooper Pratt, antes de provocar un elevado de David Hamilton.

“Me quedé en blanco”, dijo Espino. “Me sentí como un niño, salí al campo, ataqué la zona y di lo mejor de mí”, añadió.

Two shoulder surgeries. Sidelined for 1,241 days . Daniel Espino overcame everything and just recorded his first career strikeout with his mom in the stands❤️#GuardsBall | #VoteGuards pic.twitter.com/w5vipvk8fU — GuardsTV (@GuardsTV) June 18, 2026

Los Guardianes escogieron a Espino con la 24.ª selección general en el Draft de la MLB de 2019. Para 2022, parecía destinado a convertirse en uno de los principales talentos de pitcheo del sistema de Cleveland, gracias a su recta de triple dígito y su alto nivel de ponches, que lo proyectaban como una futura figura del equipo.