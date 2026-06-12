Panamá, 12 de junio del 2026
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    Béisbol

    El panameño Daniel Espino es llamado a las Grandes Ligas por Cleveland

    El serpentinero se convertiría panameño 82 en jugar en las Grandes Ligas.

    Humberto Cornejo
    El panameño Daniel Espino es llamado a las Grandes Ligas por Cleveland
    Daniel Espino en acción en la Arizona Fall League.

    El lanzador panameño Daniel Espino fue ascendido a las Grandes Ligas por los Guardianes de Cleveland, dando un paso importante en su carrera y quedando a las puertas de convertirse en el panameño número 82 en debutar en el mejor béisbol del mundo.

    La organización de Cleveland tomó la decisión de subir al derecho desde su filial Triple-A de Columbus, previo al inicio de la serie del viernes ante los Tigres de Detroit, lo que abre la posibilidad de que Espino haga su estreno este mismo fin de semana.

    De concretarse su debut, el istmeño se unirá a una histórica lista de peloteros panameños en las Grandes Ligas, cuyo pionero fue Humberto Robinson en 1955 con los Bravos de Milwaukee. El más reciente en lograrlo había sido el santeño Leonardo Jiménez en 2024 con los Azulejos de Toronto.

    A este legado también se suman diez peloteros panameños que vieron acción en las Ligas Negras, entre ellos Víctor Greenidge, Ule Mahoney, Gil Garrido, Archie Brathwaite, Vic Barnett, Frank Austin, Gerald Thorne, Clyde Parris, León Kellman y Alex Colthirst, ampliando la huella histórica del país en el béisbol profesional.

    El ascenso de Espino representa la recompensa a un proceso marcado por la perseverancia. Seleccionado en la primera ronda del Draft de la MLB de 2019 (puesto 24), el lanzador de 25 años fue considerado uno de los principales prospectos de la organización, destacando por su poderosa recta que supera las 100 millas por hora.

    Sin embargo, su camino hacia las Grandes Ligas no ha sido sencillo. Las lesiones en el hombro y la rodilla lo limitaron a solo cuatro aperturas en 2022 y, posteriormente, se sometió a dos cirugías de hombro en 2023 y 2024, perdiéndose ambas temporadas completas.

    Durante ese tiempo, Espino trabajó en el complejo de desarrollo de los Guardians en Arizona, enfocado en su recuperación y en retomar su nivel competitivo. Su esfuerzo comenzó a rendir frutos con su regreso al montículo en septiembre de 2025 con Columbus.

    En la presente campaña, el panameño ha asumido un nuevo rol como relevista, registrando una efectividad de 5.30, con 29 ponches y 15 boletos en 18.2 entradas lanzadas en Triple-A. Además, el pasado 2 de junio volvió a abrir un partido, demostrando su versatilidad en el montículo.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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