El panameño Daniel Espino es llamado a las Grandes Ligas por Cleveland

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El lanzador panameño Daniel Espino fue ascendido a las Grandes Ligas por los Guardianes de Cleveland, dando un paso importante en su carrera y quedando a las puertas de convertirse en el panameño número 82 en debutar en el mejor béisbol del mundo.

La organización de Cleveland tomó la decisión de subir al derecho desde su filial Triple-A de Columbus, previo al inicio de la serie del viernes ante los Tigres de Detroit, lo que abre la posibilidad de que Espino haga su estreno este mismo fin de semana.

The #Guardians are set to call up flamethrowing RHP Daniel Espino for what would be his MLB debut, per @tim_stebbins.



The 2019 first-rounder ranked as high as MLB's No. 16 prospect in 2023 but missed almost all of four seasons ('22-'25) due to injury: https://t.co/N6bmEplWxt pic.twitter.com/FmezkGq1Ki — MLB Pipeline (@MLBPipeline) June 12, 2026

De concretarse su debut, el istmeño se unirá a una histórica lista de peloteros panameños en las Grandes Ligas, cuyo pionero fue Humberto Robinson en 1955 con los Bravos de Milwaukee. El más reciente en lograrlo había sido el santeño Leonardo Jiménez en 2024 con los Azulejos de Toronto.

A este legado también se suman diez peloteros panameños que vieron acción en las Ligas Negras, entre ellos Víctor Greenidge, Ule Mahoney, Gil Garrido, Archie Brathwaite, Vic Barnett, Frank Austin, Gerald Thorne, Clyde Parris, León Kellman y Alex Colthirst, ampliando la huella histórica del país en el béisbol profesional.

El ascenso de Espino representa la recompensa a un proceso marcado por la perseverancia. Seleccionado en la primera ronda del Draft de la MLB de 2019 (puesto 24), el lanzador de 25 años fue considerado uno de los principales prospectos de la organización, destacando por su poderosa recta que supera las 100 millas por hora.

Sin embargo, su camino hacia las Grandes Ligas no ha sido sencillo. Las lesiones en el hombro y la rodilla lo limitaron a solo cuatro aperturas en 2022 y, posteriormente, se sometió a dos cirugías de hombro en 2023 y 2024, perdiéndose ambas temporadas completas.

Daniel Espino has been CALLED UP 📞



Espino is making his debut at the Major League level after spending the entire 2026 season to date in Triple-A Columbus.



He was the club’s first round pick in the 2019 MLB Draft out of Georgia Premier Academy.#GuardsBall pic.twitter.com/qwk7Tw0ncn — GuardsInsider (@GuardsInsider) June 12, 2026

Durante ese tiempo, Espino trabajó en el complejo de desarrollo de los Guardians en Arizona, enfocado en su recuperación y en retomar su nivel competitivo. Su esfuerzo comenzó a rendir frutos con su regreso al montículo en septiembre de 2025 con Columbus.

En la presente campaña, el panameño ha asumido un nuevo rol como relevista, registrando una efectividad de 5.30, con 29 ponches y 15 boletos en 18.2 entradas lanzadas en Triple-A. Además, el pasado 2 de junio volvió a abrir un partido, demostrando su versatilidad en el montículo.