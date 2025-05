Daniel Gillette: velocidad, disciplina y ambición sobre la pista

Exclusivo Suscriptores

El piloto panameño Daniel Gillette está claro en que su objetivo es buscar el título del Campeonato de Motovelocidad y Street Legal 2025 y continuar con su carrera ascendente en este estricto deporte.

Gillette, del equipo Gillette Racing Team, expresó que viene con buenas sensaciones al ganar la primera carrera de la temporada, pero es consciente que debe continuar haciendo ajustes para la prueba del próximo 29 de junio.

“Sabemos los errores que cometimos en la primera carrera, que pudimos resolverlos en el momento y sacar la victoria”, dijo Gillette, en una entrevista a La Prensa.

“Sabemos los puntos débiles de nuestros rivales y las cosas que nosotros fallamos en la primera carrera, que si nos va bien en esta, podemos tener la victoria”, agregó.

Este joven piloto, de 22 años, tiene claro que en la temporada no hay margen de error, ya que solo son cinco carreras y que se la suma la competencia de motociclistas de gran nivel.

“Hay que ser muy cuidadoso con las decisiones que se tomen durante la carrera. Una caída te puede costar el trabajo de toda una temporada, pero bueno, así es esto y queda solo echar para adelante”, señaló Gillette, quien ha sido seis veces campeón nacional.

“Hay muchos rivales de alto nivel, ya que el Autódromo Panamá es de las mejores pistas de Centroamérica. Eso nos ha ayudado mucho a que los mejores de América vengan a competir acá, porque tenemos una pista de primer mundo”, añadió.

Uno de los pilotos a los que Gillette destaca es el colombiano Alfonso Linares, ocho veces campeón en su país y que cuenta con experiencia en Europa.

“Es uno de los mayores competidores con los que he corrido. He aprendido mucho de él”, manifestó Gillette, quien tiene programado para este año una carrera en Estados Unidos y otra en el Campeonato Europeo.

“La verdad es que hay muchos pilotos de Venezuela, Colombia y Costa Rica, que también tienen un alto nivel. Son muy fuertes”, indicó.

Gillette comentó que sigue muy de cerca al español Marc Márquez, al considerar que es un atleta con mucha disciplina.

“Nunca lo he visto rendirse. Así que puede ser un ídolo para mí”, expresó Gillette, quien explicó cómo se prepara para cada carrera con sus responsabilidades diarias.

“Ya me estoy graduando y también trabajo. Entonces lo que hago es que trabajo durante el día, en las tardes entreno, en las noches estudio. Creo que es la velocidad lo que a mí me mueve. Es de las razones por las que me encanta este deporte. La adrenalina y la velocidad que se siente al estar sobre la moto”, concluyó.