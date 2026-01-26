Daniela Rodríguez Luna, liderazgo femenino en el poomsae panameño

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El poomsae en el deporte del taekwondo es una secuencia definida y técnica de movimientos de defensa y ataque contra uno o varios adversarios imaginarios, que representa la esencia y el arte de esta disciplina coreana

La taekwondista panameña Daniela Rodríguez Luna se ha consolidado como una de las principales referentes del poomsae en el país, una modalidad que combina técnica, precisión, control mental y expresión corporal. Su trayectoria deportiva, respaldada por resultados en el ciclo olímpico, convive con una faceta profesional igualmente exigente: es psicóloga, graduada de la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA).

Rodríguez Luna ostenta un palmarés que la coloca entre las atletas más consistentes del taekwondo panameño en los últimos años. Suma medallas de bronce en Juegos Centroamericanos, Juegos Centroamericanos y del Caribe y Juegos Bolivarianos, además de un logro mayor: la medalla de oro obtenida en los Juegos Suramericanos, el resultado que ella misma define como el más especial de su carrera por lo que representó escuchar el himno nacional y ver la bandera panameña en lo más alto del podio.

Su vínculo con el taekwondo comenzó desde la niñez, casi por casualidad, acompañando a su hermano a entrenamientos. Lo que inició como una actividad recreativa se transformó con el tiempo en un proyecto de alto rendimiento. A los 13 años dio el salto formal al deporte competitivo en la modalidad de combate, etapa en la que también empezó a explorar el poomsae, una disciplina que en Panamá aún carecía de estructuras sólidas y especialistas.

Durante varios años combinó ambas modalidades, compitiendo en torneos regionales, hasta que en 2018 tomó una decisión clave: enfocarse de lleno en el poomsae. La transición coincidió con su ingreso a la universidad, lo que la llevó a apostar por una carrera deportiva que le permitiera sostener una vida dual, sin renunciar ni al deporte ni a la formación académica. La pandemia, lejos de frenar su desarrollo, abrió nuevas oportunidades a través de competencias virtuales que mantuvieron activo el circuito internacional.

El ciclo olímpico 2021-2024 marcó un punto de inflexión. Daniela logró subir al podio en todos los eventos multidisciplinarios en los que participó, confirmando que su apuesta había dado resultado antes de lo previsto. Hoy, con la llegada de la entrenadora mexicana Mercedes Chávez, el poomsae panameño vive una etapa de crecimiento técnico, reflejada no solo en sus resultados individuales, sino también en la evolución del equipo nacional.