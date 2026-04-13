Danna De León gana la primera medalla para Panamá en los Suramericanos 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá logró su primera medalla en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, con la destacada actuación de Danna De León, quien se colgó el bronce en la categoría de -44 kg del judo, en competencias disputadas en la Ciudad Deportiva Irving Saladino.

De León inició su camino en el torneo avanzando hasta los cuartos de final, donde fue superada por la argentina Brisa Mercado. Sin embargo, la judoca panameña reaccionó en el repechaje, imponiéndose a la chilena Dominique Barra para mantenerse en la lucha por el podio.

Danna De León durante la competencia. Foto: Cortesía/COP

En el combate decisivo por la medalla de bronce, De León mostró determinación y logró la victoria ante la ecuatoriana Daniela Rodríguez, asegurando así la primera presea para la delegación panameña en la justa regional.

Por su parte, Ian González también tuvo una actuación destacada en la categoría de -55 kg. El panameño debutó con triunfo ante el boliviano Adrián Toledo en la ronda de 16, pero luego cayó en cuartos de final frente al venezolano Nelson Martínez.

González logró reponerse en el repechaje al vencer al paraguayo Giovanni Paciello, lo que le permitió disputar el combate por la medalla de bronce. No obstante, fue superado por el brasileño Mohammad Hauache, finalizando en la quinta posición.