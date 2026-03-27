Darién golpea a Herrera, aprieta la tabla y sacude el Béisbol Mayor

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La victoria de Darién ajusta aún más la tabla en una de las temporadas más cerradas, con varios equipos en plena pelea por clasificar.

Solo tres partidos separan al décimo lugar del primero en una de las temporadas más parejas de los últimos años en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor. Con la victoria 5-1 de Darién sobre Herrera, la batalla por clasificar a la Serie de 8 quedó más apretada que nunca.

La novena darienita cortó una racha de tres derrotas consecutivas, impulsada por un rally de cuatro carreras en la parte alta del quinto episodio que sentenció el partido. Todo arrancó en la primera entrada, cuando un sencillo al jardín izquierdo de Jean Carrillo trajo la primera carrera al plato en las piernas de Carlos Mosquera.

Las siguientes tres entradas y media fueron un duelo de lanzadores, y ambos equipos se fueron en blanco. La ofensiva darienita, sin embargo, se volvió a activar en la parte alta del quinto episodio con cuatro carreras contundentes.

Darién venció a Herrera y apretó la tabla del béisbol mayor. Cortesía: Fedebeis.

La primera llegó otra vez en las piernas de Mosquera, tras otra intervención de Carrillo, quien en esta ocasión provocó un ‘out’ al batear una roleta a segunda base. La tercera y cuarta carrera llegaron por medio de un doble de Luis De León, que remolcó a Jonathan Polo y al propio Carrillo para poner el partido 4-0.

La quinta y última carrera llegó tras un lanzamiento descontrolado, que permitió anotar a Isaías Velásquez. Herrera descontó con una carrera en la parte baja del sexto episodio para evitar la blanqueada, pero no fue suficiente para revertir el resultado.

Con la victoria, Darién mejoró su récord a 5-5, mientras que Herrera quedó con foja de 6-4. Darién se ubica en el octavo lugar, mientras que Herrera es sexto, este último a juego y medio del líder Chiriquí.

Darién venció a Herrera y apretó la tabla del béisbol mayor. Cortesía: Fedebeis.

Partidos de esta noche

Esta noche vuelve la acción en una jornada completa con seis partidos a lo largo del litoral panameño. Se jugarán a partir de las 7:00 p.m. bajo el siguiente itinerario:

Darién vs. Coclé - Estadio Remón Cantera

Los Santos vs. Herrera - Estadio Claudio Nieto

Colón vs. Panamá Metro - Estadio Rod Carew

Bocas del Toro vs. Chiriquí - Estadio Kenny Serracín

Panamá Este vs. Panamá Oeste - Estadio Mariano Rivera

Chiriquí Occidente vs. Veraguas - Estadio Omar Torrijos