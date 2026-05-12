Darwin Pinzón, exseleccionado de Panamá, es aprehendido en investigación por lesiones personales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Pinzón, que acumula siete partidos con la selección de Panamá, disputó en enero pasado 45 minutos en la victoria 1-2 sobre Bolivia.

El futbolista panameño Darwin Pinzón fue aprehendido este lunes 11 de mayo, en medio de una investigación que se le sigue por presuntas lesiones personales.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron al jugador esposado mientras era trasladado por agentes policiales.

Pinzón, de 32 años, milita actualmente en el San Francisco FC, club con el que concluyó la semana pasada su participación en el Torneo Clausura 2026 de la LPF.

El mediocampista ya se encontraba entrenando de cara al próximo campeonato del fútbol panameño, cuyo inicio está previsto para el mes de julio.

El jugador regresó al fútbol profesional en 2022, tras cumplir una condena por un caso de robo ocurrido en 2017. Su retorno se dio con el Veraguas United y posteriormente pasó al UMECIT FC en 2023.

Desde 2024 viste los colores del conjunto chorrerano, donde se ha consolidado como una pieza habitual del plantel. Con el llamado “Poderoso de La Chorrera”, Pinzón acumula 76 partidos disputados.

En la selección de Panamá, el mediocampista suma siete apariciones y en enero pasado jugó 45 minutos en la victoria 1-2 ante Bolivia.

Al cierre de esta nota, el San Francisco FC no ha emitido una posición oficial sobre la aprehensión del jugador.