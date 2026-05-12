Darwin Pinzón rompe el silencio tras su aprehensión: ‘Confío en Dios y la justicia’

El futbolista panameño Darwin Pinzón se pronunció la noche de este lunes luego de los hechos que rodearon su aprehensión por parte de unidades de la Policía Nacional, en un caso investigado por presuntas lesiones personales.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el jugador del San Francisco FC aseguró que enfrenta la situación “con la cabeza en alto” y defendió su honor y reputación ante los señalamientos que han circulado durante las últimas horas.

“Con objeto de aclarar los rumores suscitados en redes sociales, me dirijo a ustedes con el fin de manifestarles que estamos bien y que a pesar de los inconvenientes que se han presentado y las malas intenciones de personas que intentan denigrarme y manchar mi nombre, seguimos con la cabeza en alto”, escribió el jugador.

Pinzón también señaló que mantiene su confianza en que el proceso judicial tendrá una pronta resolución.

“Confío en Dios y la justicia en encontrar una pronta solución a esta situación”, agregó el futbolista de 32 años.

Las palabras del jugador surgieron horas después de que circularan imágenes en redes sociales donde aparecía esposado mientras era trasladado por agentes policiales. Según fuentes de la fiscalía, Pinzón fue llevado a una audiencia para atender una medida de protección solicitada por la presunta víctima dentro de una investigación por lesiones personales.

En su publicación, el mediocampista también habló sobre las dificultades que ha enfrentado a lo largo de su carrera y aseguró mantenerse enfocado en sus metas deportivas.

“No ha sido fácil llegar hasta donde hoy me encuentro y a pesar de todas las adversidades me mantengo enfocado a mi meta y sueños, porque amo el deporte”, expresó.

Además, negó haber cometido los hechos que se le atribuyen y calificó como “deshonrosas y lesivas” algunas expresiones realizadas en su contra.

“Es muy difícil luchar contra las expresiones deshonrosas y lesivas a mi honor y dignidad personal, ya que se hace mención de hechos que mi persona no ha realizado”, añadió.

Pinzón concluyó recientemente su participación en el Torneo Clausura 2026 de la LPF con el conjunto chorrerano y ya trabajaba junto al plantel pensando en el próximo campeonato, programado para iniciar en julio.

El futbolista regresó al profesionalismo en 2022 tras cumplir una condena por un caso de robo ocurrido en 2017. Luego de su paso por el Veraguas United y el Umecit FC, recaló en el San Francisco FC, equipo con el que acumula 76 partidos disputados desde 2024.