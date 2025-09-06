Panamá, 06 de septiembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    Davis y Rodríguez pasan la página y se enfocan en Guatemala

    Humberto Cornejo
    Eric Davis celebra una anotación contra Nicaragua. Cortesía/Fepafut

    Después del empate 0-0 ante Surinam en el arranque de la fase final de las eliminatorias de Concacaf, Eric Davis y Tomás Rodríguez coincidieron en la importancia de pasar la página rápidamente y centrar la mirada en el próximo compromiso frente a Guatemala, este lunes en el estadio Rommel Fernández.

    Davis, referente en la zaga panameña, subrayó que el objetivo inmediato es hacerse fuertes en casa y no dejar escapar puntos.

    “Esto pasa rápido, tenemos que ver el rival rápido, porque ya el lunes tenemos el próximo partido que es Guatemala y tenemos que sacar los tres puntos”, dijo Davis, quien también mencionó dónde está la diferencia en los partidos de eliminatoria mundialista.

    “Tener más contundencia, tenemos que hacer los goles y creo que haciendo los goles vamos a conseguir los tres puntos”, declaró el lateral del Plaza Amador.

    Eliminatoria

    Por su parte, Rodríguez consideró que el empate en Paramaribo no es un mal resultado y que ahora la oportunidad está en aprovechar el tropiezo de Guatemala, que viene de perder ante El Salvador (0-1).

    “Se sabe que las eliminatorias son partidos complicados. Sabemos que el empate nos sirve y nos da un poco de confianza para el próximo partido”, mencionó el delantero del Monagas de Venezuela.

    “Enfrentamos a Guatemala en Copa Oro, pero este será otro partido. Ellos vienen de perder y nosotros tenemos que aprovechar eso inteligentemente. El empate nos debe llenar de motivación para el próximo partido”, añadió.

    La Roja regresará al estadio Rommel Fernández con la misión de sumar su primera victoria en esta etapa clasificatoria. El partido contra Guatemala se jugará el lunes 8 de septiembre, a partir de las 8:30 p.m.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


