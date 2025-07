De descartado a sin permiso: Dely Valdés lamenta que Kevin Walder se pierda la gira a Colombia

Exclusivo Suscriptores

La Selección Sub-20 Masculina de Panamá completó este martes 22 de julio su segundo día de entrenamientos con miras a los amistosos frente a Colombia, que servirán como preparación directa para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025, a disputarse entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre.

La jornada se desarrolló en el Mañanitas Country Club y estuvo marcada tanto por el enfoque táctico como por la controversia generada en torno a las ausencias de dos jugadores clave del Plaza Amador: el delantero Kevin Walder y el defensor Joseph Jones.

Tras el entrenamiento, el técnico Jorge Dely Valdés declaró con la franqueza que lo caracteriza. Reconoció que el grupo que viaja a Colombia no es necesariamente el ideal, pero sí el que se logró reunir dentro de las condiciones actuales del torneo local y la disponibilidad de los clubes.

“Son los que tenemos disponibles”, expresó. “Queríamos traer a otros jugadores que están en Estados Unidos, pero no les dieron permiso. Lo mismo con algunos clubes de acá. No es fecha FIFA, así que no hay obligación de cederlos”.

Uno de los temas más sensibles fue la negativa del Plaza Amador de ceder a Kevin Walder y Joseph Jones, dos jugadores que Dely tenía contemplados en su lista.

“Nosotros los convocamos, pero Plaza dijo que no. Si hubieran dicho eso el día de la reunión con los clubes, ni los pongo en la lista”, lamentó el técnico.

Walder, que suma 10 goles en 2025 en LPF con el Plaza Amador, no fue convocado al Torneo Maurice Revello ante el llamado de los delanteros Gustavo Herrera y Karlo Kuranyi.

Jorge Dely Valdés mencionó en su momento a La Prensa que cuenta con más de 30 futbolistas que pudiera convocar al Mundial y por esa razón ha distribuido los llamados a lo largo del año.

¿Polémica con Plaza Amador?

La decisión del Plaza Amador ha generado molestia en el entorno de la selección, más aún por el historial de Dely con el Equipo del Pueblo, al que dirigió al título en 2021. Aunque aclaró que mantiene una buena relación con la institución, no ocultó su decepción.

“Yo no tengo ningún problema con la gente de Plaza. Pero pedimos colaboración. Hicimos una reunión con todos los clubes para presentar el plan hasta el Mundial.

Dijimos que en agosto no íbamos a convocar a jugadores de Plaza, CAI ni Sporting porque tienen torneo internacional. Justamente por eso era importante que vinieran ahora, porque no habrá otra oportunidad de verlos en partidos de selección”, explicó con cierto tono de frustración.

Cabe resaltar que el portero Sean Dean y el defensor Julio Rodríguez si fueron cedidos por el Plaza Amador.

Dawson, Mendoza y un grupo abierto

En cuanto a los jugadores presentes, Dely destacó el regreso del volante Luis Mendoza (Club América), quien había estado fuera de convocatorias anteriores por temas de tiempo y evaluación.

“Lo hemos seguido desde antes del torneo en Francia. Lo conozco desde el Mundial Sub-17. Tiene buen pie, y esta es una oportunidad para él”, expresó.

Sobre Didier Dawson, el técnico valoró su desempeño: “Didier intenta hacer lo que sabe, encara, se atreve. Estamos contentos con lo que vimos, sobre todo en el último partido. Tiene mucho que aportar”.

El entrenador también dejó claro que la lista final para el Mundial aún está abierta.

“Hay muchos jugadores que pueden añadirse. Estamos en comunicación permanente con los que están afuera. Les enviamos análisis de los rivales, sobre todo de Paraguay que es el primer rival del Mundial. Este grupo no está cerrado”.

Un termómetro exigente

Dely Valdés consideró que los partidos ante Colombia serán un termómetro exigente para evaluar a este grupo en competencia internacional real. “Es un equipo nuevo. Tal vez cinco o seis de estos jugadores estén en el Mundial. Colombia va a exigir mucho, por eso esta gira es fundamental”.

Finalmente, subrayó la importancia de contar con jugadores versátiles. “Tenemos que tener mínimo ocho jugadores que puedan jugar en varias posiciones. A veces, sin hacer cambios, puedes ajustar el sistema. En el Maurice Revello nos dio buenos resultados”.

Aunque el panorama no es ideal por las ausencias, el cuerpo técnico sigue enfocado en evaluar al máximo a los disponibles. La cuenta regresiva hacia Chile 2025 ya empezó, y cada entrenamiento, cada decisión, y cada minuto de juego se vuelve determinante.

Se reportan Oldemar y Dawson

Un total de 25 jugadores participaron en la práctica, que combinó trabajo físico con ejercicios técnicos en espacios reducidos. El grupo quedó casi completo con las incorporaciones de Oldemar Castillo, del Sporting San Miguelito, y Didier Dawson, del Envigado colombiano, quienes se sumaron este mismo martes. Solo falta el portero Cecilio Burgess (Umecit FC), quien se reintegrará el miércoles tras recuperarse de una enfermedad.

La semana de trabajo continuará con entrenamientos a puertas cerradas el miércoles y jueves en el mismo recinto, y el viernes se realizará la última sesión en el Yappy Park antes del viaje a Cali, Colombia. En suelo cafetero, el equipo disputará dos encuentros ante la selección local Sub-20: el primero este domingo 27 de julio y el segundo el miércoles 30, este último sin acceso al público.