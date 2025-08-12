De frontera a frontera: Este miércoles inicia el Desafío 777

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El deporte, a veces, no se trata solamente de competir contra los demás, sino contra uno mismo y el ser interior. Este miércoles 13 de agosto inicia uno de los retos más importantes y desgastantes del ciclismo nacional: el Desafío 777, con la participación de 22 ciclistas.

El Desafío 777 es un recorrido en bicicleta que inicia en Paso Canoas, Chiriquí y termina en Yaviza, Darién. El evento está repartido en cuatro etapas.

La primera etapa se llevará a cabo el miércoles 13 e inicia en Paso Canoas y termina en Tolé, en la provincia de Chiriquí. Este día el recorrido será de 145 kilómetros.

La segunda etapa verá a los ciclistas movilizarse desde Tolé hasta Aguadulce, en la provincia de Coclé. Esto se realizará el jueves 14 y también consistirá en 145 kilómetros.

El viernes 15 de agosto, los participantes llegarán a la capital del país luego de un recorrido de 197 kilómetros. Los ciclistas iniciarán en Aguadulce y terminarán en la ciudad de Panamá.

El último día será el más retador y las organizadoras, Marcia Barrios y Yosune Uribe, denominan esta etapa como “el reto dentro del reto”. Este tramo final consistirá en 282 kilómetros, desde la ciudad de Panamá hasta Yaviza, Darién. Este grupo de ciclistas, entre los cuales hay 13 panameños y panameñas, recorrerá el país de fondo a fondo en tan solo cuatro días.

Lista de ciclistas participantes:

Marcia Barrios (Venezuela)

Flor Fraga (Argentina)

Andrea Muñoz (Ecuador)

Ruth Robles (Panamá)

Niny Rodríguez (Panamá)

Kathia Acosta (Panamá)

Ricardo Lee (Panamá)

Karlos Pérez (Venezuela)

Raúl Domínguez (Panamá)

Simón Frankiz (Venezuela)

Tony Pérez (Panamá)

José Ballesteros (Venezuela)

Jack Betesh (Panamá)

David Hernández (Costa Rica)

Pablo Testa (Panamá)

Carlos Chassin (Panamá)

John McCormick (Colombia)

Eduardo Saenz (Panamá)

Gustavo Oliveira (Panamá)

Gaetano Goldoni (Panamá)

Ludovico Corral (Argentina)

Jorge Espino (Panamá)

Las inscripciones para el Desafío 2026 ya están abiertas. Los cupos son limitados y solo quedan 10. Quien se anime a participar aún está a tiempo para inscribirse para el próximo año.