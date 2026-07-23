De Jong sufre una rotura de ligamento lateral de una rodilla que no precisa cirugía

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El centrocampista neerlandés reveló que nuevas pruebas determinaron que la dolencia era más grave de lo previsto y respondió a las versiones que cuestionaban su compromiso con el Barcelona.

Frenkie de Jong no necesitará someterse, por el momento, a una cirugía para tratar la rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha que sufrió durante el pasado Mundial.

El Barcelona informó que el jugador continuará bajo “tratamiento y seguimiento médico”, mediante un procedimiento conservador cuya evolución será evaluada durante las próximas semanas.

El club no precisó cuánto tiempo permanecerá alejado de los terrenos de juego.

De Jong también publicó un mensaje en Instagram para aclarar el alcance de la lesión y responder a las informaciones difundidas recientemente sobre su situación en el conjunto azulgrana.

El mediocampista explicó que normalmente no presta demasiada atención a lo que se publica sobre él en relación con el Barcelona o la selección neerlandesa, pero reconoció que en los últimos días surgieron numerosas especulaciones sobre su lesión y su futuro en el club.

“Me resulta difícil ver a la gente cuestionando mi relación y mi compromiso con el club debido a informaciones falsas. El fútbol lo es todo para mí y siempre lo he dado todo por el FC Barcelona y mi país”, afirmó.

El neerlandés detalló que sufrió la lesión durante el Mundial y que las primeras evaluaciones médicas determinaron que se trataba de una dolencia leve, que no empeoraría si continuaba compitiendo.

🚨🇳🇱 Frenkie de Jong statement. 🔵🔴 pic.twitter.com/XC3RP3XzpI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2026

“Después de las primeras evaluaciones, los médicos me dijeron que era una lesión leve y que no empeoraría si seguía jugando.

El único reto era jugar con algo de dolor, pero a lo largo de mi carrera lo he hecho siempre que he podido para contribuir al equipo, tanto para mi club como para mi país”, explicó.

Durante sus vacaciones, De Jong regresó a Barcelona para someterse a nuevas pruebas médicas, cuyos resultados revelaron que la lesión tenía un alcance mayor del establecido inicialmente.

“Estos demostraron que la lesión era más grave de lo que se había determinado inicialmente. Afortunadamente, en esta etapa no es necesaria la cirugía y ahora estoy totalmente concentrado en mi recuperación y en volver al campo lo antes posible”, señaló.

El centrocampista insistió en que, desde que conoció el diagnóstico, trabaja diariamente para recuperar su mejor condición física, debido a que se toma su profesión, su cuerpo y sus responsabilidades con el equipo “muy en serio”.

“Pero a veces hay cosas que no se pueden controlar y esta lesión es una de ellas. Jugar para el Barça y la ‘Oranje’ es algo de lo que me siento increíblemente orgulloso y mi compromiso con ambos nunca cambiará”, manifestó.

“Seguiré dándolo todo por este escudo, por mis compañeros y por nuestros aficionados”, concluyó.