De la Copa Oro 2005 a 2026: Panamá vuelve a enfrentar a Sudáfrica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Ambos equipos se medirán nuevamente, pero en esta ocasión en un amistoso de preparación de cara a la Copa del Mundo 2026.

Casi veintiún años después, la historia vuelve a poner frente a frente a las selecciones de Panamá y Sudáfrica, en un cruce que remite a uno de los capítulos más memorables del fútbol panameño.

El antecedente se remonta al 17 de julio de 2005, cuando ambos equipos se enfrentaron en los cuartos de final de la Copa Oro 2005, en el Reliant Stadium. Aquel partido, cargado de tensión y dramatismo, terminó 1-1 en el tiempo reglamentario y se definió desde el punto penal.

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El equipo panameño, dirigido por José Eugenio “Cheché” Hernández, golpeó primero en el inicio del segundo tiempo. A los 48 minutos, una jugada colectiva terminó en los pies de Jorge Dely Valdés, quien definió con clase tras una asistencia filtrada de Luis Tejada (Q. E. P. D.), desatando la ilusión canalera.

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Sin embargo, Sudáfrica reaccionó y encontró el empate al minuto 68, cuando Lungisani Ndlela aprovechó un contragolpe letal para igualar las acciones. El marcador no se movió más ni en los 90 minutos ni en el tiempo extra, llevando la definición a los penales.

Desde los once pasos, Panamá mostró temple perfecto. Luis Tejada, Luis Ángel Rodríguez, Felipe Baloy, Alberto Blanco y Gabriel Gómez convirtieron sus ejecuciones, mientras que el arquero Jaime Penedo se vistió de héroe al detener el disparo de Ricardo Katza.

El 5-3 en la tanda selló una clasificación histórica a semifinales, instancia en la que Panamá derrotaría 3-2 a Colombia antes de caer en la final del torneo.

Relebohile Mofokeng es uno de los convocados para el duelo contra Panamá. Foto: Tomada de @BafanaBafana

Aquel equipo había avanzado como segundo del grupo A con cuatro puntos, tras vencer a Colombia (1-0), empatar con Trinidad y Tobago (2-2) y caer ante Honduras (1-0). Por su parte, Sudáfrica también fue segunda en el grupo C con cinco unidades, luego de imponerse a México (2-1) y empatar frente a Jamaica (3-3) y Guatemala (1-1).

Hoy, más de dos décadas después, el contexto es distinto, pero la historia vuelve a cruzarlos. La selección panameña, ahora dirigida por Thomas Christiansen, se medirá nuevamente ante los Bafana Bafana en una serie de partidos amistosos en territorio africano de cara a la Copa del Mundo.

La selección de fútbol de Panamá clasificó al Mundial tras derrotar a El Salvador 3-0. LP / Elysée Fernández

El primer encuentro se disputará el 27 de marzo en el Moses Mabhida Stadium de Durban a las 12:00 p.m. (hora de Panamá), mientras que el segundo compromiso está programado para el 31 de marzo en el DHL Stadium de Ciudad del Cabo, a las 12:30 p.m.