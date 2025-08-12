De la descalificación al podio: Emily Santos gana su segunda medalla en los Panamericanos Junior 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La panameña Emily Santos vivió una jornada intensa y de emociones contrastantes este martes en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, que terminó con una medalla de plata en los 200 metros pecho femenino.

Emily acabó en el segundo lugar con tiempo de 2:30.17 segundos, solo por detrás de la brasileña Agatha Amaral.

Con la presea de plata, Panamá suma su tercera medalla de Asunción 2025 tras el oro que consiguió Santos el domingo en los 100 metros pecho y el bronce de Isaac Dorati en la esgrima ayer, lunes.

Una preliminar agridulce

Santos, de 20 años, arrancó el día compitiendo en el segundo de los dos heats clasificatorios, desde el carril 4, con un tiempo de reacción de 0.68 segundos.

En los 50 metros iniciales ya había sacado un segundo de ventaja sobre la brasileña Agatha Amaral, ubicada en el carril 5, quien intentó seguirle el paso sin éxito. La panameña mantuvo la consistencia en cada viraje y cerró la prueba con un tiempo de 2 minutos, 30 segundos y 08 centésimas, mejorando en dos centésimas el registro de 2:30.10 que había conseguido en mayo pasado en Fort Lauderdale, durante una competencia universitaria con la Universidad de Virginia Tech.

El dominio de Santos fue tal que Amaral tocó la pared en 2:32.43 para quedarse con el segundo lugar de la serie, mientras que la guatemalteca Stephanie Iannacone finalizó tercera con 2:38.99. El registro de la panameña no solo le aseguraba el pase a la final, sino que establecía un nuevo récord nacional y de Juegos Panamericanos Junior.

El recurso

Sin embargo, la alegría se tornó en incertidumbre cuando, unos minutos después de la prueba, los jueces anunciaron su descalificación.

Según la decisión inicial, Santos habría ejecutado “más de una patada de mariposa” en el desplazamiento subacuático después de la salida, una infracción técnica que la dejaba fuera de la lucha por las medallas.

La delegación panameña reaccionó de inmediato y procedió con la apelación que incluye un pago de $500 dólares para que se realice la respectiva revisión sin esto representar un resultado a su favor.

Amparados en la revisión de video y en el reglamento técnico, el Comité Olímpico de Panamá (COP) presentó una apelación.

El proceso tomó más de dos horas en resolverse, durante las cuales la nadadora y su equipo técnico aguardaron en tensión la decisión oficial. Finalmente, la apelación fue aceptada y se restituyó su lugar en la final.

Decisión técnica

En medio de este episodio, otra situación aquejaba la delegación nacional: el equipo panameño de relevo mixto combinado, integrado por Julio Rodríguez, Andrey Villarreal, María Castillo y la propia Santos, no se presentó a su serie clasificatoria y quedó automáticamente descalificado.

La Prensa consultó a la delegación nacional y la misma indicaron que se trató de una decisión técnica sin ampliar la misma.

La final

Superado el momento de incertidumbre, Santos volvió a la piscina para disputar la final seis horas después del recurso en su favor.

La final con una demora de unos 10 minutos le agregó una pizca de drama. La prueba en los primeros 50 metros dejó a Santos en el cuarto lugar y la brasileña Agatha Amaral en el quinto lugar.

Sin embargo, ambas nadadoras vinieron de atrás para un cierre de photo finish cuando en los últimos 20 metros la brasileña sacó una mínima ventaja de 0.08 segundos.

Agatha Amaral detuvo el cronometro en 2:30.00, apenas una céntesima más que el récord panamericano junior que Santos dejó en la prueba preliminar.