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    Copa del Mundo

    De la Fuente: ‘Los jugadores importantes son los que salen desde el banquillo’

    España venció 0-1 a Portugal en los octavos del Mundial 2026 y avanzó con un gol desde el banquillo. Luis de la Fuente resaltó la profundidad y la identidad competitiva del equipo.

    EFE
    De la Fuente: ‘Los jugadores importantes son los que salen desde el banquillo’
    El seleccionador de España, Luis de la Fuente (2-i), habla con Lamine Yamal (3-i) y Pedro Porro (c) este lunes, en un partido de los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Portugal y España en el estadio AT&T en Arlington (Estados Unidos). EFE/ Mariscal

    Luis de la Fuente, seleccionador español, destacó este lunes que ha sido “un partidazo de los dos equipos”, tras la victoria por 0-1 contra Portugal en los octavos de final del Mundial 2026, y remarcó que “los jugadores importantes son los que salen desde el banquillo” como Mikel Merino y Ferran Torres, protagonistas del gol.

    “Ha sido un partidazo, dos superequipos, como bien hablamos en la previa era una final anticipada, como no puede ser de otra manera sufriendo hasta el final, demostrando los dos las ganas de ganar. Hemos hecho un partido muy completo. Los jugadores importantes son los que salen del banquillo, que hacen bueno todo el trabajo de todos los compañeros que han estado antes y nos han dado esa energía para poder culminar el partido”, explicó en declaraciones a ‘TVE’ al término del encuentro.

    A Mikel Merino le ha transmitido que “juegue como siempre, acompañando el medio campo, a la media punta y a la delantera”. “Y que llegáramos todo lo que pudiera llegar. Estábamos pensando un poco en darle un poquito de ritmo para afrontar la prórroga con el brío que se necesita recién entrados al terreno de juego. Ha sido magistral la aportación de esos jugadores. Tenemos 26 jugadores de un nivel altísimo”, remarcó.

    No le importa el rival de cuartos de final: “Nos encontramos con mucha confianza y mucha seguridad y vamos a darlo todo hasta el final. Tenemos muchos ingredientes y condición para que los rivales se piensen (que pueden ser el rival a batir)”.

    EFE

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