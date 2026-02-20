De la LPF a Europa: Josué Vergara jugará en la primera división de Letonia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El panameño Josué Vergara fichó por el FK Auda de Letonia, donde buscará consolidarse tras su paso por el Tauro FC. El delantero de 18 años inicia así su primera experiencia en el fútbol internacional.

El delantero panameño Josué Vergara saldrá a probar suerte en el extranjero luego de que el futbolista de 18 años firmara con el FK Auda, equipo que juega en la Virsliga de Letonia.

El próximo destino de Vergara, ganador de la medalla de oro con la selección sub-20, en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, será la capital de Letonia, Riga, donde su nuevo equipo juega como local en el Skonto Stadions, con capacidad para 6,747 espectadores. El FK Auda terminó la campaña anterior de la liga local en el quinto lugar de la tabla, con 45 puntos.

El FK Auda no llegó a la fase de liga de la UEFA Europa Conference League en curso, tras caer en la primera ronda de la fase clasificatoria ante el Larne de Irlanda del Norte. Tampoco logró clasificar en las dos ediciones previas, siendo eliminado antes de alcanzar la ronda oficial del torneo.

Tras su paso por la Liga Panameña de Fútbol (LPF), donde marcó dos goles con el Tauro en el pasado Torneo Clausura 2025, Vergara buscará escribir un nuevo capítulo en su carrera, esta vez en la primera división del fútbol letón, intentando consolidarse como una pieza fundamental del ataque del club.

El atacante panameño fue convocado por el técnico Jorge Dely Valdés con la selección sub-20 de Panamá para el amistoso contra Colombia previo a su participación en el Mundial sub-20 en Chile; sin embargo, no formó parte del plantel que viajó al torneo.