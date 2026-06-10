De Los Ángeles a Nueva York, los 11 estadios NFL que acogerán el Mundial 2026 en Estados Unidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los grandes templos de la NFL serán protagonistas del Mundial 2026 en Estados Unidos, donde once estadios acogerán la mayor parte del torneo, incluidas las semifinales y la final en el MetLife Stadium de Nueva York.

Estos once estadios -de los 16 que tendrá el Mundial con México y Canadá- concentrarán 78 de los 104 partidos del torneo, en una muestra del peso organizativo de Estados Unidos en la primera Copa del Mundo con 48 selecciones.

Ninguno de estos once recintos repite respecto al Mundial de 1994 que ganó Brasil en el icónico Rose Bowl de Los Ángeles. La mayoría, de hecho, ni siquiera existían entonces, reflejo de las grandes inversiones en infraestructura deportivas de las últimas décadas.

Todos ellos son estadios de la NFL, escenario habitual del Super Bowl, con catorce finales disputadas en conjunto y que cuentan con aforos que rondan o superan los 70.000 espectadores.

A continuación, las once sedes en Estados Unidos del Mundial:

SoFi Stadium (Inglewood, California)

Tras la inauguración del Mundial en Ciudad de México y el debut de Canadá en Toronto, el imponente SoFi Stadium de Los Ángeles acogerá el 12 de junio el primer partido del torneo en Estados Unidos, un Estados Unidos-Paraguay correspondiente al Grupo D.

Inaugurado en 2020, con cerca de 70.000 asientos y con una icónica cubierta translúcida diseñada para combatir el calor del verano californiano, el SoFi Stadium acogerá parte de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de 2028.

También acogerá las competiciones olímpicas de natación con la instalación de piscinas en su interior.

El SoFi Stadium, el más nuevo de los estadios, es el hogar de los dos equipos angelinos de la NFL, los Rams y los Chargers.

MetLife Stadium (East Rutherford, Nueva Jersey)

Ubicado en las afueras de Nueva York, el MetLife Stadium fue banco de pruebas durante el Mundial de Clubes de 2025, cuando acogió nueve partidos, incluidas las dos semifinales y la gran final en la que el Chelsea se impuso al París Saint-Germain.

Ahora acogerá ocho partidos, verá el debut de Francia y de Brasil en el torneo y repetirá como sede de la final el 19 de julio, con un espectáculo musical en el descanso al estilo del Super Bowl.

Es el segundo estadio más grande del torneo, con 82.500 asientos; desde que abrió las puertas en 2010 es la casa de los New York Giants y de los New York Jets, los dos equipos neoyorquinos de la NFL.

Arrowhead Stadium (Kansas City, Misuri)

Argentina arrancará la defensa de su título mundial ante Argelia en el templo de Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs. La Albiceleste también hará de Kansas City su campamento base durante el torneo, al igual que Inglaterra y Países Bajos.

Inaugurado en 1972 y con capacidad para 73.000 espectadores, es el estadio más antiguo del Mundial en Estados Unidos, con más de medio siglo a sus espaldas. Puede que tenga, sin embargo, los días contados: los Chiefs planean mudarse en 2031 a un nuevo recinto.

Como curiosidad quedará que el Arrowhead posee el récord Guinness al estadio más ruidoso del mundo con 142,2 decibelios, establecido en 2014 en un partido entre los Chiefs y unos New England Patriots en los que militaba Tom Brady.

AT&T Stadium (Arlington, Texas)

Hogar de los míticos Dallas Cowboys, el AT&T Stadium es el recinto más grande del Mundial con 94.000 asientos y también el que más partidos acogerá, un total de nueve, arrancando con un Países Bajos-Japón.

Argentina jugará aquí sus otros dos partidos de la fase de grupos, contra Austria y Jordania.

También será la sede de una de las semifinales del torneo.

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Georgia)

Inaugurado en 2017, es el segundo estadio más moderno del torneo. Sede de los Atlanta Falcons de la NFL y del Atlanta United de la MLS, con un aforo para 75.000 espectadores, albergará ocho partidos, incluida la segunda semifinal.

El Mercedes-Benz Stadium, un imponente recinto cubierto y climatizado en el corazón de la sofocante Atlanta, albergará los dos primeros partidos de España en este Mundial, frente a Cabo Verde y Arabia Saudí.

Hard Rock Stadium (Miami, Florida)

Junto al Arrowhead, el Hard Rock Stadium es el único recinto del torneo en Estados Unidos inaugurado en el siglo XX.

Con capacidad para 65.000 espectadores, es el hogar de los Miami Dolphins de la NFL, pero también acoge el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami y el Masters 1.000 de la ATP.

El estadio fue escenario de la caótica final de la Copa América 2024, ganada por Argentina. Durante la fase de grupos del Mundial, recibirán partidos de Uruguay, Brasil y Colombia, y también albergará el duelo por el tercer puesto.

Lincoln Financial Field (Filadelfia, Pensilvania)

Patrick Kluivert marcó el primer gol de la historia del Lincoln Financial Field el día de su inauguración en 2003 en un amistoso entre el Barcelona y el Manchester United.

Feudo de los Philadelphia Eagles, tiene 69.000 asientos y acogerá seis partidos, entre ellos un Brasil-Haití del Grupo C.

Lumen Field (Seattle, Washington)

Hogar de los Seattle Seahawks, vigentes campeones el Super Bowl, el Lumen Field tiene una capacidad para 69.000 espectadores y es famoso por su ambiente ensordecedor.

Albergará otros seis encuentros, entre ellos el llamado ‘Partido del Orgullo’, que coincide con la celebración del Orgullo LGBTQ+ y en el que el caprichoso destino ha emparejado un Irán-Egipto.

NRG Stadium (Houston, Texas)

Inaugurado en 2002 y con un aforo para 73.000 personas, el NRG Stadium tiene un techo retráctil para refugiarse del calor y las tormentas. Aquí, en el hogar de los Houston Texans, debutará Alemania el 14 de junio.

Levi’s Stadium (Santa Clara, California)

Ubicado en las afueras de San Francisco, el Levi’s Stadium fue el escenario del último Super Bowl, en el que los Seattle Seahawks salieron victoriosos tras el apasionante espectáculo de Bad Bunny en el entretiempo.

Fue inaugurado en 2014 como estadio de los San Francisco 49ers, tiene capacidad para 71.000 personas y acogerá seis partidos.

Es uno de los estadios más sostenibles del mundo, con más de 1.100 placas solares o una cubierta verde con vegetación nativa que reduce el calor y ayuda a canalizar el agua para su uso.

Gillette Stadium (Foxborough, Massachusetts)

Hogar de los legendarios New England Patriots, este estadio en las afueras de Boston dispone de 65.000 asientos y fue inaugurado en 2002, aunque completó en 2023 una multimillonaria renovación de cara a la Copa del Mundo.

Aquí brilló Tom Brady durante dos décadas, con seis títulos de Super Bowl para los Patriots. Dispone de la pantalla gigante exterior más grande de un estadio en Estados Unidos, de unos 113 metros de ancho por 18 de alto.