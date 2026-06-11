De los potreros de Chepo al Mundial 2026: la historia del portero César Samudio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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A seis días del debut frente a Ghana, el portero César Samudio destacó el ambiente en la concentración y la preparación que realiza la selección en Canadá.

Cada Copa Mundial está llena de historias. Algunas nacen en grandes academias y otras entre canchas improvisadas donde la ilusión supera cualquier limitación. La de César Samudio pertenece a este segundo grupo.

El arquero panameño compareció este jueves ante los medios de comunicación desde la concentración de la selección nacional en el Nottawasaga Resort, donde Panamá realiza su cuarta sesión de entrenamientos en suelo canadiense.

A seis días del estreno frente a Ghana, en la primera jornada del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el guardameta de 32 años confesó que todavía le cuesta creer que aquel sueño de infancia hoy sea una realidad.

“Es como un flashback a esos inicios que tuve en mi pueblo, en Chepo”, expresó Samudio. “Creo que en ese momento no pasaba por mi mente estar presente hoy en día en una Copa del Mundo. Si vemos la magnitud de lo que significa, es la competición más importante que puede jugar un futbolista”.

Las palabras del arquero reflejan el recorrido de una carrera construida paso a paso. Antes de convertirse en mundialista, Samudio defendió los colores de los desaparecidos Chepo FC, Atlético Veragüense y Costa del Este, luego Plaza Amador y CAI de La Chorrera.

En 2023 dio el salto al fútbol hondureño para incorporarse al Marathón, club desde el cual terminó ganándose un lugar entre los 26 elegidos por Thomas Christiansen para la máxima cita del fútbol.

Durante la conferencia, el guardameta recordó un momento que marcó su vida deportiva. Tras observar la participación de Panamá en Rusia 2018, se fijó una meta que parecía lejana.

“Recuerdo que cuando terminó el partido con Inglaterra en Rusia me dije a mí mismo que iba a estar en la próxima Copa del Mundo con Panamá. Lo dije como un reto, sin saber que lo iba a lograr. Hoy es muy especial que ese sueño se me esté cumpliendo”, comentó.

Samudio llega al Mundial como una de las alternativas para la portería panameña. Acumula cinco partidos con la selección absoluta desde su debut, el 30 de marzo de 2022, en la última jornada de las eliminatorias rumbo a Catar 2022. En el actual ciclo mundialista ha estado por detrás del titular Orlando ‘Kuty’ Mosquera y del experimentado Luis ‘Manotas’ Mejía, quien se mantiene recuperándose de una lesión muscular que ha generado incertidumbre en los últimos días.

Precisamente sobre Manotas Mejía, Samudio dejó claro que la prioridad dentro del grupo es que el arquero pueda recuperarse completamente.

“Como compañeros y como hermanos que nos consideramos, no queremos que nadie esté mal físicamente. Estamos a la espera de él y sabemos que va muy bien. Queremos que esté con nosotros porque significa mucho para toda la selección”, manifestó.

Además de destacar las cualidades futbolísticas de Mejía, Samudio resaltó el liderazgo que aporta dentro del vestuario.

“Más que un arquero, yo lo veo como un líder. Cuando está presente nos motiva y nos exige mucho porque todos conocemos las virtudes que tiene”, añadió.

La cercanía del debut mundialista también ha comenzado a generar emociones especiales en los integrantes de la selección. El miércoles, la FIFA realizó la sesión oficial de fotografías de los equipos participantes, un momento que impactó especialmente al guardameta panameño.

“Es muy bonito y muy emotivo. Ver tu camiseta con los parches del Mundial y saber que eres protagonista de un evento de este nivel es algo que jamás pensé vivir”, confesó.

En lo deportivo, Samudio considera que Panamá llega fortalecida tras las buenas sensaciones mostradas en su último encuentro de preparación ante Bosnia y Herzegovina. Sin embargo, insiste en que el enfoque principal debe estar en la identidad del equipo y no únicamente en las fortalezas del rival.

“Sabemos lo que representa Ghana y estamos analizando paso a paso todo lo que hacen. Pero también tratamos de enfocarnos en nosotros, en nuestras fortalezas y en seguir cada indicación del cuerpo técnico para llegar preparados al primer partido”, explicó.

El guardameta también reconoció la dificultad del Grupo L, aunque aseguró que Panamá ha aprendido a competir cuando los pronósticos no están de su lado.

“Sabemos la calidad que tienen nuestros rivales, pero creo que una de las claves está en cómo hemos sacado adelante partidos en los que no éramos favoritos. A veces llegar sin esa etiqueta puede jugar a nuestro favor y permitirnos dar un golpe importante”, afirmó.