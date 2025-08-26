Final del partido: Jannik Sinner derrotó a Vit Kopriva

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Jannik Sinner, italiano y número uno del mundo, debuta en el US Open 2025, como el campeón defensor. Sinner ha sido rey absoluto de las canchas duras a lo largo de los últimos 20 meses, ganando los últimos tres títulos de Grand Slam en la superficie.

Su defensa del título inicia contra Vit Kopriva, quien con 28 años participa por quinta vez en un torneo grande. Es su primera participación en el cuadro principal del US Open.

Tercer set. Sinner lidera el partido 2-0. 5-2 Sinner en el tercer set. Kopriva sacando. 15-0. ‘Ace’ de Kopriva. 15-15. Error de Kopriva. 15-30. Tiro ganador de Sinner. El italiano a dos puntos. 30-30. Error de Sinner. 30-40. Un error en la red le dan el punto para partido a Sinner. Deuce. El italiano fue por la victoria con el revés pero cayó fuera. Ventaja Sinner. Segundo punto para partido. ¡¡¡¡¡¡¡GANÓ SINNER!!!!!! Un gran tiro de revés sella el triunfo del italiano, por un marcador de 6-1 6-1 6-2. A pesar de que el rival nunca estuvo a la altura de las circunstancias, el italiano mostró con un golpe de autoridad porqué es el favorito a llevarse el torneo.

Tercer set. Sinner lidera el partido 2-0. 4-2 Sinner en el tercer set. Sinner sacando. 0-15. Error de Sinner. 0-30. Error de Sinner. 15-30. Error forzado de Kopriva. 15-40. Un tiro ganador de revés le da al checo su primer intento de quiebre en el partido. 30-40. Sinner salva el primer intento de quiebre. Deuce. Con dos excelentes saques, el italiano salva los dos puntos de quiebre. Ventaja Sinner. Error de Kopriva. Deuce #2. Error de Sinner. Ventaja Sinner. Error de Kopriva. Juego Sinner. Sinner gana el juego más retador del partido y está a solo un juego de llevarse el tercer set y con ello, el partido.

Tercer set. Sinner lidera el partido 2-0. 4-1 Sinner en el tercer set. Kopriva sacando. 0-15. Error no forzado de Kopriva. 15-15. Error no forzado de Sinner. 30-15. Punto para Kopriva. 40-15. Error de Sinner. 40-30. Error no forzado de Kopriva. Juego para Kopriva.

Tercer set. Sinner lidera el partido 2-0. 3-1 Sinner en el tercer set. Sinner sacando. 15-0. Punto para Sinner. 30-0. Error forzado de Kopriva. 40-0. Error forzado de Kopriva. Juego para Sinner. El italiano, con ventaja de 4-1, está a dos juegos de la victoria.

Tercer set. Sinner lidera el partido 2-0. 2-1 Sinner en el tercer set. Kopriva sacando. 15-0. Error no forzado de Sinner. 15-15. Error no forzado de Kopriva. 15-30. Error de Kopriva. 15-40. Error de Kopriva. Juego Sinner. Una doble falta le da el quiebre a Jannik Sinner, quien se acerca a la victoria.

Tercer set. Sinner lidera el partido 2-0. 1-1 en el tercer set. Sinner sacando. 15-0. Error de Kopriva. 15-15. Doble falta de Sinner. 30-15. Error de Kopriva. 40-15. Punto para Sinner. Juego para Sinner.

Tercer set. Sinner lidera el partido 2-0. 1-0 Sinner en el tercer set. Kopriva sacando. 0-15. Error de Kopriva. 15-15. Error de Sinner. 30-15. Error de Sinner. 40-15. Error de Sinner. Juego para Kopriva.

Tercer set. Sinner lidera el partido 2-0. 0-0 en el tercer set. Sinner sacando. 15-0. Tiro ganador de Sinner. 15-15. Error de Sinner. 30-15. Error de Kopriva. 30-30. Error de Sinner. 40-30. Punto para Sinner. Juego para Sinner. Sigue comandando el partido con facilidad.

Segundo set. Sinner lidera el partido 1-0. 5-1 Sinner en el segundo set. Kopriva sacando. 15-0. Punto para Kopriva. 15-15. Error de Kopriva. 15-30. Tiro ganador de Sinner. 15-40. Set point para Sinner. Juego y set Sinner. Una doble falta le da el segundo set a Sinner por un marcador de 6-1.

Segundo set. Sinner lidera el partido 1-0. 4-1 Sinner en el segundo set. Sinner sacando. 15-0. Error no forzado de Kopriva. 15-15. Error no forzado de Sinner. 30-15. Error no forzado de Kopriva. 30-30. Error no forzado de Sinner. 40-30. Error forzado de Kopriva. Juego Sinner. El italiano está a un juego de tomar ventaja de dos sets.

Segundo set. Sinner lidera el partido 1-0. 3-1 Sinner en el segundo set. Kopriva sacando. 15-0. Error de Sinner. 15-15. Error de Kopriva. 15-30. Tiro ganador de Sinner. Con un tiro de derecha descolocó completamente a Kopriva. 15-40. Error forzado de Kopriva. 30-40. Error de Sinner. Deuce. Kopriva gana lo que hasta ahora es el mejor punto del partido con un gran intercambio en la red. Ventaja Sinner. Error no forzado de Kopriva. Juego Sinner. El italiano tiene doble quiebre en el partido.

Segundo set. Sinner lidera el partido 1-0. 2-1 Sinner en el segundo set. Sinner sacando. 0-15. Error de Sinner. 0-30. Tiro ganador de Kopriva. 15-30. Tiro ganador de Sinner. 30-30. Error de Kopriva. 40-30. Error forzado de Kopriva. Juego Sinner. El italiano levanta un 0-30 para tomar ventaja de 3-1.

Segundo set. Sinner lidera el partido 1-0. 2-0 Sinner en el segundo set. Kopriva sacando. 15-0. Error de Sinner. 30-0. Error de Sinner. 40-0. Punto para Kopriva. Juego para Kopriva. Su ‘game’ más fácil del partido.

Segundo set. Sinner lidera el partido 1-0. 1-0 Sinner en el segundo set. Sinner sacando. 15-0. Tiro ganador de Sinner. 15-15. Error no forzado de Sinner. 30-15. Error no forzado de Kopriva. 40-15. Error de Kopriva. Juego Sinner. El checo no logra inquietar al italiano que muestra por qué ha sido el jugador más dominante en canchas duras recientemente.

Segundo set. Sinner lidera el partido 1-0. 0-0 en el segundo set. Kopriva sacando. 0-15. Error de Kopriva. 15-15. Error forzado de Sinner. 15-30. Error de Kopriva. 15-40. Doble falta de Kopriva. Juego Sinner. El italiano tiene el partido bajo control.

Primer set. 5-1 Sinner. Jannik Sinner sacando. 15-0. ‘Ace de Sinner’. 30-0. Error de Kopriva. 40-0. Error forzado de Kopriva tras un excelente juego en la red del italiano. Set point. 40-15. Kopriva gana el un punto con un ‘drop shot’. 40-30. Kopriva vuelve a evitar el festejo de Sinner con buen juego en la red. Deuce. Error de Sinner. Ventaja de Sinner. ‘Ace’ oportuno. Primer set para Sinner. El italiano gana el primer set sin sobresaltos y se acerca a la segunda ronda.

Primer set. 5-0 Sinner. Vit Kopriva sacando. 15-0. Tiro ganador de Kopriva. 15-15. Error de Kopriva. 30=15. Error de Sinner. 40-15. Error de Sinner. 40-30. Doble falta de Kopriva. Deuce. Tiro ganador de Sinner. Ventaja Kopriva. Tiro ganador de Kopriva. Juego Kopriva. Sinner sacará por el primer set.

Primer set. 4-0 Sinner. Jannik Sinner sacando. 0-15. Error de Sinner. 15-15. Error de Kopriva. 30-15. Error de Kopriva. 30-30. Error de Sinner. 40-30. Error de Kopriva. Juego Sinner. El italiano está a un juego de cerrar el set.

Primer set. 3-0 Sinner. Vit Kopriva sacando. 0-15. Error no forzado de Kopriva. 0-30. Error forzado de Kopriva. 0-40. Doble falta de Kopriva. Juego Sinner. Otra doble falta de Kopriva le da un segundo quiebre al italiano, quien tiene este set bajo su control.

Primer set. 2-0 Sinner. Jannik Sinner sacando. 15-0. Error de Kopriva. 30-0. Punto para Sinner. 40-0. ‘Ace’ de Sinner. Juego Sinner. Un error del checo le da su tercer juego al hilo a Jannik Sinner.

Primer set. 1-0 Sinner. Vit Kopriva sacando. 15-0. Error no forzado de Sinner. 15-15. Doble falta de Kopriva. 15-30. Tiro ganador de Sinner. 15-40. Error no forzado de Kopriva. Juego Sinner. El italiano quiebra de inmediato.

Primer set. 0-0. Jannik Sinner sacando. 15-0. Tiro ganador de Sinner. 15-15. Error no forzado de Sinner. 15-30. Error no forzado de Sinner. 30-30. Tiro ganador de Sinner. 40-30. Error de Kopriva. Deuce. Error no forzado de Sinner. Ventaja Sinner. Error forzado de Kopriva. Juego Sinner, o como dirían en Italia, ‘gioco Sinner’. Un error de Kopriva da el primer juego en su saque al italiano.