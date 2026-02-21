De Reus a Müller: leyendas europeas pisan Centroamérica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Figuras internacionales como Marco Reus, Son Heung-min, Hugo Lloris y Thomas Müller protagonizaron una semana destacada en Centroamérica, reflejando el creciente nivel y atractivo del fútbol en la región.

A lo largo de esta semana, aficionados panameños han estado emocionados, anticipando la visita a suelo patrio de Marco Reus, figura icónica del Borussia Dortmund que hoy milita en el LA Galaxy de la MLS.

El alemán visitó el país para disputar un partido de la Concacaf Champions Cup ante el Sporting San Miguelito; entró en la segunda mitad y jugó 33 minutos en el empate 1-1 en el Estadio Universidad Latina.

Jugadores de LA Galaxy celebran un gol en el Estadio Universitario en Penonomé (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

La postal que enmarca al ídolo alemán en el campo de juego en Penonomé, indudablemente, será un momento memorable para el fútbol local, pero no fue la única visita europea de la semana.

El torneo regional, que reúne a los mejores equipos de la región, trajo consigo otras imágenes dignas de enmarcar para los fanáticos del área: el histórico surcoreano del Tottenham Hotspur, Son Heung-min, corriendo por la grama del estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, Honduras.

Jack Baptisté y Daniel Aparicio del Real España disputan un balón con Heung-Min Son de Los Ángeles FC en el estadio General Francisco Morazán en San Pedro Sula (Honduras). EFE/ José Valle

Son, jugando para Los Ángeles FC luego de dejar el fútbol europeo recientemente, disputó un partido contra el Real España, en un encuentro que terminó con victoria 6-1 para el equipo norteamericano. La atención estaba enfocada en el exjugador de la Premier League, quien premió a los aficionados que lo fueron a ver con un gol de penal y tres asistencias.

En el mismo partido lo acompañó su excompañero de los Spurs, el portero francés Hugo Lloris, que fue campeón del mundo con Francia en el 2018.

Hugo Lloris de Los Ángeles FC participa en un calentamiento en el estadio Francisco Morazán en San Pedro Sula. (Honduras) EFE/ José Valle

Otra leyenda del fútbol mundial, Thomas Müller, vino esta semana a pisar canchas centroamericanas. Müller, quien alcanzó la cima del deporte con Alemania en el Mundial de Brasil 2014 y fue campeón de Alemania y Europa con el FC Bayern Múnich, viajó a Costa Rica para enfrentarse al Cartaginés en un empate sin goles en el estadio José Rafael Fello Meza, en Cartago.

Estas visitas de jugadores de talla mundial, que serán cada vez más frecuentes, reflejan el crecimiento que ha tenido la calidad de la competición en los torneos regionales, que apunta a seguir evolucionando con la llegada de más jugadores históricos.