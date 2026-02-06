De Zerbi endurece su discurso y justifica la salida de Murillo por falta de compromiso

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El técnico italiano aseguró que desde diciembre, la actitud de Murillo no estuvo a la altura. Mientras defendió a otros como Rulli, mencionó que el Marsella tiene varias opciones para el lateral derecho, como Pavard, Weah y Timber.

En la conferencia de prensa previa al duelo con el PSG, el técnico del Olympique de Marsella, Roberto De Zerbi, y el jugador Timothy Weah no pudieron evitar hablar sobre la salida de Michael Amir Murillo al Besiktas y la actualidad del equipo.

Esta comparecencia coincidió con la llegada de Murillo a Estambul, donde el lateral panameño se sometió a las últimas pruebas médicas antes de formalizar su traspaso.

De Zerbi, quien había relegado a Murillo al equipo de reserva, no dudó en abordar la salida del jugador panameño, criticando abiertamente su actitud y desempeño.

“Quiero jugadores que siempre tengan hambre. Desde diciembre, nos ha faltado eso. No solo él, sino también el cuerpo técnico. Soy exigente con todos”, expresó De Zerbi, haciendo clara referencia a las razones de su decisión de prescindir de Murillo en el equipo principal.

“Rulli comete muchos errores. Pero no diría nada de él: tiene una actitud impecable. Asume su responsabilidad, la asume y sufre por sus errores”, comentó De Zerbi, diferenciando la actitud del arquero de la del defensor panameño.

Además, el técnico dejó claro que en la posición de lateral derecho, el Marsella cuenta con varias alternativas, señalando que jugadores como Benjamin Pavard, Timothy Weah y Jurrien Timber son capaces de cubrir esa posición con mayor hambre y compromiso.

“Pavard, Weah y Timber pueden jugar en esa posición de lateral derecho. Es mejor ser pocos y tener hambre que muchos y mediocres”, sentenció De Zerbi, haciendo hincapié en la necesidad de tener jugadores comprometidos.

Por su parte, Timothy Weah también se pronunció sobre la salida del panameño. El estadounidense expresó su afecto hacia Murillo, con quien tenía una relación especial, destacando su vínculo personal y su conexión con la familia del jugador panameño.

“Tenemos una relación especial. Jugó con mi primo en Nueva York. Conozco a su familia. Su partida me afecta un poco. Es una decisión del entrenador y el cuerpo técnico. Le deseo todo lo mejor para el futuro”, comentó Weah, mostrándose conciliador ante la situación.

La salida de Michael Amir Murillo del Olympique de Marsella se dio en medio de una tensa diferencia con De Zerbi, quien lo relegó al equipo de reserva luego de un empate 2-2 contra el París FC, en el que Murillo fue señalado por su desempeño. Con su partida, el jugador panameño buscará relanzar su carrera en la Superliga turca.

Murillo, quien llegó al Marsella en 2023 tras su paso por el Anderlecht, había extendido su contrato con el club francés hasta 2028. Sin embargo, su rol en el equipo se fue reduciendo, lo que culminó con su salida hacia Besiktas, equipo que logró ficharlo por 6.5 millones de euros.