Debut de Panamá en el Mundial 2026 rompe récord de espectadores en televisión

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Según la FIFA, el debut de Panamá en el Mundial 2026 alcanzó 1.1 millones de televidentes, convirtiéndose en la mayor audiencia en la historia del torneo en el país, según la FIFA.

La FIFA, a través de su departamento de prensa, reveló que el debut de Panamá en la Copa Mundial de Fútbol 2026 alcanzó los 1.1 millones de espectadores, cifra que lo convirtió en el partido con mayor audiencia televisiva en la historia del torneo en el país.

Ultimate Watch Party 🇵🇦



⚽️ Panama’s opening match generated a record-shattering 1.1 million viewers, making it the highest-ever audience for a FIFA World Cup™ match in the country’s history.



⚽️ With 74.4% of TV viewers tuned in, Panama received unprecedented support for… pic.twitter.com/Ec40Cn1bf3 — FIFA Media (@fifamedia) June 22, 2026

El departamento de prensa de la FIFA —con sede en Zúrich, Suiza, y encargado de la comunicación oficial y la gestión con los medios— difundió esta información bajo el concepto “Fiesta de Fútbol Definitiva”, destacando el impacto del encuentro disputado por la selección panameña.

“El partido inaugural de Panamá generó 1.1 millones de espectadores, rompiendo récords, convirtiéndose en la audiencia más alta de la historia para un partido de la Copa Mundial de la FIFA en el país", publicó la entidad.

“Con el 74.4% de los televidentes sintonizados, Panamá recibió un apoyo sin precedentes para su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Ghana”, agregó.

El partido se jugó el pasado 17 de junio en el Toronto Stadium, donde Panamá cayó 1-0 ante Ghana. Este compromiso representó el cuarto partido de la selección nacional en una Copa del Mundo y su segunda participación en la máxima cita del fútbol, luego de su debut en Rusia 2018.

La publicación de estos datos llega a un día del duelo entre Panamá y Croacia, un encuentro clave para ambas selecciones, que perdieron en su estreno mundialista y buscan mantener opciones de clasificación.