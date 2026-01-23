Debutantes bajo la atenta mirada de Thomas Christiansen

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El técnico de La Roja pudo evaluar nuevos talentos y darle minutos a varios debutantes, en el camino a la Copa del Mundo de 2026.

La selección de fútbol de Panamá continúa en su camino hacia la Copa del Mundo de 2026, luego de que sus dos recientes amistosos ante Bolivia y México sirvieran como una plataforma clave para evaluar nuevos talentos y consolidar el grupo de cara al próximo gran desafío internacional.

El técnico Thomas Christiansen, en su búsqueda de nuevas herramientas que le podrían servir para el Mundial de 2026, utilizó en estos encuentros —el empate ante Bolivia (1-1) y la derrota frente a México (0-1)— a jugadores que podrían tener una oportunidad.

El cuerpo técnico tuvo la oportunidad de evaluar a nuevos rostros. De hecho, estos amistosos marcaron el debut de varios jugadores que, a pesar de no contar con mucha experiencia en competiciones internacionales, demostraron su capacidad en el terreno de juego.

Ariel Arroyo fue titular en los dos partidos amistosos. Foto: Jancarlo Mendoza

El partido contra Bolivia, jugado en Tarija, fue el primero de los dos amistosos. En ese encuentro, el equipo panameño mostró un buen rendimiento, a pesar de que terminó en un empate 1-1. En ese partido, uno de los jugadores que destacó fue Kadir Barría, cuyo gol gol anotado al quinto minuto lo convirtió en el tercer anotador más joven en la historia de la selección panameña, detrás de Ismael Díaz y Gabriel Torres.

Barría, quien fue una de las figuras en los dos partidos, destacó tanto en el ataque como en la defensa. Su participación fue notable durante todo el encuentro contra Bolivia, en el que, a pesar de no tener muchas oportunidades claras de gol, se mostró seguro y aprovechó al máximo los espacios.

Este tipo de actuaciones son las que Thomas Christiansen valora, ya que el entrenador ha dejado claro en varias ocasiones que estos partidos son una oportunidad para que los jugadores se muestren y aprendan de sus propios errores.

“Cuando hago una lista mi intención es darle la oportunidad a todo el mundo para demostrarse. Para eso sirve. Tuve que pedirle disculpas a Juan Hall, porque fue el único que no pudo jugar. Lo teníamos pensado en el último cambio, pero por lesión tuve que poner a otro”, expresó el técnico tras el empate ante Bolivia.

Daniel Aparicio (d) de Panamá disputa un balón con delantero Germán Berterame. EFE/ Bienvenido Velasco

Además, Christiansen destacó el esfuerzo de los debutantes y las nuevas incorporaciones al equipo, como Aimar Sánchez, Javier Rivera, Ángel Caicedo, Abdul Knight, Daniel Aparicio y John Gunn, quienes tuvieron minutos importantes durante los dos amistosos.

“Hemos visto cosas muy interesantes en muchos jugadores. Algunos se han mostrado muy preparados en algunos aspectos. Hay que trabajar mucho con ellos, y estas experiencias les sirven para conocer su nivel y saber dónde tienen que llegar para competir con las exigencias mínimas de estas ligas”, agregó el entrenador.

El segundo amistoso contra México, jugado en el estadio Rommel Fernández, presentó otro panorama interesante. Panamá mostró una buena disposición defensiva y organizativa, aunque no pudo evitar la derrota por 0-1, un resultado que dejó enseñanzas positivas para el cuerpo técnico.

John Gunn se mostró seguro frente el ataque del conjunto mexicano. Foto: Jancarlo Mendoza

En este partido, Christiansen repitió a varios de los mismos jugadores que alineó en el encuentro contra Bolivia, como Ricardo Phillips, Omar Córdoba, Kevin Galván, Kadir Barría, José Murillo y Ariel Arroyo, quienes dieron continuidad a su proceso de consolidación en la selección.

“Sabíamos cómo iba el partido. Kadir hizo un buen trabajo, pero no solo él estuvo bien. También Kevin hizo un partido serio. Jorge (Gutiérrez) ya lo hemos visto y sabemos lo que nos puede dar, por eso quise ver a otro jugador más tiempo y por eso no jugó”, comentó Christiansen tras la derrota ante los aztecas.

“El equipo jugó una buena defensa. Estoy contento con los jugadores”, expresó el danés.

Ángel Caicedo mostró cualidades interesantes en los dos partidos. EFE/ Bienvenido Velasco

Otra parte importante de la evaluación fue el trabajo de los delanteros. El cuerpo técnico tiene claro que hay mucho potencial en jugadores jóvenes como Barría y Gustavo Herrera, quienes siguen mostrando buenas características para desempeñar un rol ofensivo importante.

“Llamé a tres delanteros, uno se lesionó. Para que en estos dos partidos pudiéramos ver a estos dos jugadores más tiempo, por eso mismo no llamé a más”, comentó Christiansen, quien sigue evaluando opciones en el ataque para encontrar el balance perfecto de cara a los próximos compromisos.

Para Thomas Christiansen, la clave está en seguir trabajando con estos jugadores y mantener la competitividad de cara a la Copa del Mundo de 2026.

“Tengo una lista bastante definida, pero las puertas no están cerradas”, afirmó Christiansen.