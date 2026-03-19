Panamá, 19 de marzo del 2026

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    GOLF

    DeChambeau y Howell III, primeros líderes en LIV de Sudáfrica

    DeChambeau y Howell III lideran el LIV en Sudáfrica, primer torneo del circuito en África, con figuras como Rahm y Sergio García en la pelea.

    EFE
    DeChambeau y Howell III, primeros líderes en LIV de Sudáfrica
    Bryson DeChambeau (izq.) y Charles Howell III lideran tras el primer día del LIV Tour en Sudáfrica. Tomadas de redes sociales.

    Los jugadores estadounidense Bryson DeChambeau y el Charles Howell III se situaron este jueves al frente de la clasificación del torneo de Sudáfrica de LIV, en la primera ocasión en la que el circuito saudí de golf celebra un torneo en el continente africano en su pretensión de consolidarse en nuevos mercados.

    DeChambeau, ganador el pasado domingo en Singapur, y Howell III fueron los más sólidos con una tarjeta de 63 golpes, ocho bajo el par del campo situado en Steyn City, cerca de Johannesburgo.

    Por detrás, a un golpe, se situaron el español Sergio García y Branden Grace, uno de los miembros del nuevo equipo Southern Guards, compuesto íntegramente por sudafricanos.

    También el español Jon Rahm tuvo un comienzo prometedor, con seis ‘birdies’ que reafirmaron el buen estado de forma del golfista vasco en esta nueva temporada en la primera ocasión en la que juega en África en sus diez años de profesional.

    El líder de la general de LIV se mostró muy regular y cerró con un -6, empatado con el estadounidense Talor Gooch, para revalidar su aspiración a pujar por el título, después del que ya consiguió en Hong Kong hace dos semanas.

    En séptima posición, con -5, quedó un grupo de diez jugadores, entre ellos, el mexicano Abraham Ancer, mientras que su compatriota Carlos Ortiz y el chileno Joaquín Niemann lo hicieron con -4.

    El cuarto componente del equipo Torque, el colombiano Sebastián Muñoz, quedó algo más distanciado, con -1.

    La presencia de LIV en Sudáfrica, en la quinta cita de la temporada, ha despertado un notable interés, con la venta de unas 100.000 entradas para las cuatro jornadas.

    EFE

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