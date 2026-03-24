Panamá, 24 de marzo del 2026

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    Béisbol

    Décima fecha del Béisbol Mayor promete duelos clave en todo el país

    El líder Veraguas pondrá a prueba su sólido pitcheo ante Herrera. La fecha también incluye duelos clave como Panamá Oeste vs. Panamá Metro en la lucha por posiciones.

    Carlos Vidal Endara
    Décima fecha del Béisbol Mayor promete duelos clave en todo el país
    Amilkar Bazán, pelotero de Verguas en un turno al bate esta semana. Foto: Tomaa de redes @indiosc9

    Este miércoles 25 de marzo, los equipos de las distintas provincias vuelven al diamante para la décima fecha del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026. El ‘playball’ está pactado para las 7:00 p.m., en una jornada simultánea que promete emocionar a los fanáticos del béisbol local.

    El partido estelar de la velada será en el estadio Omar Torrijos de Santiago, donde la Berraquera herrerana visitará a los líderes del campeonato, Veraguas. La novena veragüense se ha afianzado como gran favorita en el torneo y buscará extender el buen momento que atraviesa.

    El cuerpo de lanzadores de los Indios ha sido altamente efectivo: sus 65 ponches los ubican en el segundo lugar de esta estadística en el torneo, y también se destacan como el equipo al que menos imparables le han conectado, con solo 54 hits permitidos antes de la jornada de ayer, martes.

    El estadio Roberto Mariano Bula también ofrecerá un duelo atractivo en la costa atlántica, cuando los Correcaminos de Colón reciban al conjunto de Darién. Los ‘Beep Beep’ marchan segundos en el bateo de la liga con 87 hits, mientras que las Harpías se ubican entre los cinco mejores en cuadrangulares, con 4 batazos fuera del parque hasta el momento.

    El resto de los juegos de la jornada:

    Panamá Este vs. Coclé - estadio Remón Cantera

    Panamá Oeste vs. Panamá Metro - estadio Rod Carew

    Bocas del Toro vs. Los Santos - estadio Roberto ‘Flaco Bala’ Hernández

    Chiriquí vs. Occidente - estadio Glorias Deportivas Baruenses

    Carlos Vidal Endara

    Periodista deportivo

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