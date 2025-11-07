Definición en el Este: cuatro equipos pelean los últimos cupos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Conferencia Este del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) llega a su última jornada con una intensa pelea por los dos cupos restantes a los play-offs de semifinales, en una fecha en la que Alianza, Sporting San Miguelito, Umecit y Árabe Unido se juegan todo por seguir con vida en el torneo.

El Plaza Amador, líder con 35 puntos, ya aseguró el acceso directo a las semifinales, mientras que el Tauro, con apenas 13 unidades, quedó eliminado de manera anticipada.

Alianza (25 pts.) depende de sí mismo ya que un triunfo ante Umecit, en el estadio Agustín Muquita Sánchez, le garantiza el boleto a la siguiente fase sin depender de otros resultados. Incluso, con un empate podría avanzar si Sporting San Miguelito o Árabe Unido no ganan sus compromisos.

Por su parte, Sporting (24 pts.) recibe al ya clasificado Plaza Amador, en el estadio Rommel Fernández, en un partido que promete alta intensidad. Una victoria clasifica directamente al Sporting, pero un empate podría dejarlo en riesgo si Umecit vence al Alianza.

Ambos conjunto se vuelven a encontrar tras la eliminatoria en la Copa Centroamericana, en la que Sporting logró la clasificación a la Copa de Campeones Concacaf 2026.

En cambio, Umecit (23 pts.) llega con la calculadora en mano. Solo le sirve ganar frente al Alianza para mantener opciones reales de avanzar; además, debe estar pendiente del resultado del partido entre Sporting y Plaza Amador.

De igual forma, el Árabe Unido (21 pts.) necesita ganar sí o sí ante el eliminado Tauro, en el COS Sports Plaza, y esperar una combinación de resultados. Además del triunfo propio, requiere que Umecit pierda y que Sporting no gane. La diferencia de goles podría jugarle a favor en caso de empate en puntos.