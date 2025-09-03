Definidas las semifinales de Ludos U10

La Academia Interamericana de Panamá se medirá este jueves a la Academia Hebrea de Panamá, mientras que el Instituto Italiano Enrico Fermi enfrentará al Instituto Albert Einstein, en las semifinales de la Ludos U10, que se disputarán en el Nike Arena.

El boleto de la Academia Interamericana de Panamá se selló el lunes tras superar 27-15 al Panamerican School. Adrián Arango y Cristian Bárcenas lideraron la ofensiva de los Fighting Owls con 8 y 6 puntos, respectivamente, mientras que por los Mustangs destacó Nicolás Murillo con 9 unidades.

Ese mismo día, la Academia Hebrea de Panamá derrotó 41-31 al Colegio Brader. Nessim Bassan (13), Moshe Harari (12) e Isaac Somej (8) guiaron a los Legends, mientras que Enzo Guigno brilló por los Raiders con 20 tantos.

El martes continuaron los cuartos de final: el Enrico Fermi se impuso 33-16 a La Salle, gracias a los 19 puntos de José De León y 10 de Juan Vélez. Por los Spartans, Juan Pablo Ríos aportó 9 unidades y Jimmy Lammie sumó 7.

En el cierre de la jornada, el Instituto Albert Einstein venció 41-23 al Colegio Panamá, con Jonathan Pieck (10) y Menahem Lacs (8) como figuras. Por los Eagles destacaron Matías Mirones (7) y Santiago Bermúdez (5).

Semifinales

Las semifinales se jugarán este jueves 4 de septiembre:

6:00 p.m. – Academia Interamericana vs. Academia Hebrea.

7:00 p.m. – Instituto Albert Einstein vs. Instituto Italiano Enrico Fermi.

Final

La gran final está programada para el domingo 7 de septiembre, en el Nike Arena, desde las 7:00 p.m.