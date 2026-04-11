Definido el calendario de semifinales del Béisbol Mayor 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las series arrancan este domingo 12 de abril con acción simultánea en Changuinola y David

La Federación Panameña de Béisbol oficializó este viernes por la noche el calendario de las series semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, instancia que enfrentará a los cuatro mejores equipos del torneo en dos duelos al mejor de siete juegos.

Las llaves quedaron conformadas con los enfrentamientos entre Bocas del Toro y Colón, por un lado, y Panamá Oeste frente a Chiriquí, por el otro. Ambas series iniciarán de manera simultánea este domingo 12 de abril, con partidos programados para las 7:00 de la noche.

En la serie entre el campeón defensor Bocas del Toro y Colón, los dos primeros encuentros se disputarán en el estadio Calvin Byron de Changuinola, casa de los “tortugueros”. Ese mismo domingo, pero en el estadio Kenny Serracín, Chiriquí recibirá a Panamá Oeste para abrir una serie que promete alto voltaje tras el dramático pase de ambos equipos en la serie de 8.

El calendario mantiene el formato 2-3-2, con los dos primeros juegos en la sede del equipo con mejor posición, luego tres compromisos consecutivos en la casa del rival, y de ser necesario, los dos últimos nuevamente en el escenario original.

El lunes 13 de abril se jugarán los segundos partidos en las mismas sedes: Bocas del Toro seguirá como local ante Colón, mientras que Chiriquí volverá a recibir a Panamá Oeste en David.

Tras una jornada de descanso el martes 14, las series se trasladarán. Desde el miércoles 15 hasta el viernes 17, Colón será local ante Bocas del Toro en el nuevo estadio Roberto Mariano Bula, mientras que Panamá Oeste recibirá a Chiriquí en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera.

De ser necesario, el sábado 18 está reservado como día libre, antes de retomar la acción el domingo 19 con los potenciales juegos seis. En esa fecha, las series regresarían a Changuinola y David, respectivamente.

Finalmente, el lunes 20 de abril quedó programado para eventuales séptimos y decisivos encuentros, nuevamente en los estadios Calvin Byron y Kenny Serracín, en caso de que las llaves lleguen al máximo de juegos.