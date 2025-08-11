Panamá, 11 de agosto del 2025

    TEEN SPORT

    Definidos los finalistas Sub-14 y Sub-16 de Atevo Cup en unas semifinales intensas

    Jaime Heilbron
    Cortesía: Atevo Sports.

    Este domingo se definieron los finalistas de las categorías Sub-14 y Sub-16 del Torneo Clausura 2025 de la Atevo Cup. Los cuatro partidos se disputaron en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

    La primera semifinal fue por la categoría Sub-16 entre UMECIT y la Academia Bagoso.

    El primer tiempo tuvo más roce y golpes que fútbol. La tensión llegó incluso a las tribunas, donde las fanaticadas se enfrascaron en discusiones. Las pocas oportunidades que generaron ambos equipos terminaron en remates desviados.

    La segunda parte tuvo más fútbol y las oportunidades de gol se repartieron. UMECIT tuvo la primera al minuto 41 con un cabezazo desviado. Cinco minutos después, Bagoso cabeceó a las manos del arquero. A los 48, UMECIT remató desviado y, dos minutos después, Bagoso hizo lo mismo.

    Cuando todo parecía indicar que el partido iría a tiempo extra, UMECIT recibió un penal tras una falta en el área chica. Dereck Dutary lo ejecutó con frialdad y sentenció la victoria 1-0 para su equipo.

    Cortesía: Atevo Sports.

    El segundo enfrentamiento de la jornada dominical fue la semifinal de la categoría Sub-14 entre la Academia Brunet Hay, el equipo sensación del torneo, y la Academia Águilas Azules.

    Ambos equipos llegaban invictos: Brunet Hay había ganado sus cinco partidos de fase de grupos y el de cuartos de final, mientras que Águilas Azules acumulaba tres victorias y dos empates en la fase de grupos, además de un triunfo en cuartos.

    Bastaron 13 segundos para que Josué Mena, goleador del Torneo Clausura 2025, adelantara a Brunet Hay con una de las anotaciones más rápidas de la historia, directamente desde el saque inicial.

    Cortesía: Atevo Sports.

    A pesar del inicio sorpresivo, Águilas Azules reaccionó presionando a la defensa rival y generando tres remates y cabezazos peligrosos en los primeros 11 minutos, sin lograr el empate.

    La recompensa llegó al minuto 54, cuando Vito Crosdale igualó el marcador. El partido se fue a tiempo extra tras mantenerse el empate.

    Cortesía: Atevo Sports.

    Después de un retraso de más de una hora por mal clima, Brunet Hay dominó la posesión y buscó evitar los penales. Josué Mena completó su doblete al minuto 80, pero celebró quitándose la camiseta y, con una amarilla previa, recibió tarjeta roja y se perderá la final.

    Cortesía: Atevo Sports.

    El tercer encuentro fue la segunda semifinal de la Sub-16 entre las academias Costa del Este y Brunet Hay. Costa del Este se impuso 3-0 con autoridad.

    El primer gol llegó al minuto 16 gracias a Julián Guardia, quien empujó un centro de Roberto Alfaro.

    Cortesía: Atevo Sports.

    El segundo tanto fue obra de Elías Bustamante con una definición al palo izquierdo tras pase de Didier Zárate.

    Cortesía: Atevo Sports.

    En la segunda mitad, Brunet Hay buscó descontar, pero Costa del Este aprovechó los espacios y sentenció al minuto 51 con un gol de Nessim Chitrit, tras jugada iniciada por José Ovalle, pase de Bustamante y centro de Steven Arboleda.

    Cortesía: Atevo Sports.

    La jornada cerró con la semifinal Sub-14 entre Plaza Amador y Barcelona Soccer School. Fue un duelo defensivo, con los arqueros como protagonistas.

    El único gol llegó al minuto 63 gracias a Nicolás Suárez, quien aprovechó una desconcentración defensiva del Barcelona para dar el triunfo al Plaza Amador y clasificarlo a la final.

    Cortesía: Atevo Sports.

    Detalles de las finales

    Las finales Sub-14 y Sub-16 se disputarán este domingo 17 de agosto en el marco del cierre del Torneo Clausura 2025 de la Atevo Cup.

    La final Sub-14 entre la Academia Brunet Hay y Plaza Amador está programada para iniciar a las 5:00 p.m.

    La final Sub-16 entre UMECIT y la Academia Costa del Este cerrará la jornada dominguera con un inicio pactado para las 6:30 p.m.

    Todos los partidos se llevarán a cabo en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

