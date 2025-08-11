Definidos los finalistas Sub-14 y Sub-16 de Atevo Cup en unas semifinales intensas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este domingo se definieron los finalistas de las categorías Sub-14 y Sub-16 del Torneo Clausura 2025 de la Atevo Cup. Los cuatro partidos se disputaron en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

La primera semifinal fue por la categoría Sub-16 entre UMECIT y la Academia Bagoso.

El primer tiempo tuvo más roce y golpes que fútbol. La tensión llegó incluso a las tribunas, donde las fanaticadas se enfrascaron en discusiones. Las pocas oportunidades que generaron ambos equipos terminaron en remates desviados.

La segunda parte tuvo más fútbol y las oportunidades de gol se repartieron. UMECIT tuvo la primera al minuto 41 con un cabezazo desviado. Cinco minutos después, Bagoso cabeceó a las manos del arquero. A los 48, UMECIT remató desviado y, dos minutos después, Bagoso hizo lo mismo.

Cuando todo parecía indicar que el partido iría a tiempo extra, UMECIT recibió un penal tras una falta en el área chica. Dereck Dutary lo ejecutó con frialdad y sentenció la victoria 1-0 para su equipo.

El segundo enfrentamiento de la jornada dominical fue la semifinal de la categoría Sub-14 entre la Academia Brunet Hay, el equipo sensación del torneo, y la Academia Águilas Azules.

Ambos equipos llegaban invictos: Brunet Hay había ganado sus cinco partidos de fase de grupos y el de cuartos de final, mientras que Águilas Azules acumulaba tres victorias y dos empates en la fase de grupos, además de un triunfo en cuartos.

Bastaron 13 segundos para que Josué Mena, goleador del Torneo Clausura 2025, adelantara a Brunet Hay con una de las anotaciones más rápidas de la historia, directamente desde el saque inicial.

A pesar del inicio sorpresivo, Águilas Azules reaccionó presionando a la defensa rival y generando tres remates y cabezazos peligrosos en los primeros 11 minutos, sin lograr el empate.

La recompensa llegó al minuto 54, cuando Vito Crosdale igualó el marcador. El partido se fue a tiempo extra tras mantenerse el empate.

Después de un retraso de más de una hora por mal clima, Brunet Hay dominó la posesión y buscó evitar los penales. Josué Mena completó su doblete al minuto 80, pero celebró quitándose la camiseta y, con una amarilla previa, recibió tarjeta roja y se perderá la final.

El tercer encuentro fue la segunda semifinal de la Sub-16 entre las academias Costa del Este y Brunet Hay. Costa del Este se impuso 3-0 con autoridad.

El primer gol llegó al minuto 16 gracias a Julián Guardia, quien empujó un centro de Roberto Alfaro.

El segundo tanto fue obra de Elías Bustamante con una definición al palo izquierdo tras pase de Didier Zárate.

En la segunda mitad, Brunet Hay buscó descontar, pero Costa del Este aprovechó los espacios y sentenció al minuto 51 con un gol de Nessim Chitrit, tras jugada iniciada por José Ovalle, pase de Bustamante y centro de Steven Arboleda.

La jornada cerró con la semifinal Sub-14 entre Plaza Amador y Barcelona Soccer School. Fue un duelo defensivo, con los arqueros como protagonistas.

El único gol llegó al minuto 63 gracias a Nicolás Suárez, quien aprovechó una desconcentración defensiva del Barcelona para dar el triunfo al Plaza Amador y clasificarlo a la final.

Detalles de las finales

Las finales Sub-14 y Sub-16 se disputarán este domingo 17 de agosto en el marco del cierre del Torneo Clausura 2025 de la Atevo Cup.

La final Sub-14 entre la Academia Brunet Hay y Plaza Amador está programada para iniciar a las 5:00 p.m.

La final Sub-16 entre UMECIT y la Academia Costa del Este cerrará la jornada dominguera con un inicio pactado para las 6:30 p.m.

Todos los partidos se llevarán a cabo en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.