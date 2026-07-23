Definidos los grupos de la Nations League; Panamá aguarda en cuartos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección panameña evitó la fase de grupos gracias a su cuarto lugar en el Concacaf Ranking y aguardará por uno de los cuatro clasificados para disputar los cuartos de final.

La selección de Panamá ya conoce el panorama que enfrentará en la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027, aunque todavía deberá esperar para conocer el nombre de su rival en los cuartos de final.

El sorteo realizado este jueves definió los dos grupos de la Liga A, mientras que la selección panameña quedó exenta de disputar la fase de grupos al haber finalizado en el cuarto lugar del Concacaf Ranking Index, actualizado al 20 de julio de 2026.

Ese ranking ubicó a México en el primer puesto con 2,112 puntos, seguido por Estados Unidos (1,833), Canadá (1,799) y Panamá (1,685). Gracias a esa posición, los cuatro equipos avanzaron directamente a los cuartos de final del torneo.

Los doce equipos restantes fueron distribuidos en dos grupos de seis selecciones.

El Grupo A quedó conformado por Costa Rica, Haití, Trinidad y Tobago, Curazao, Nicaragua y República Dominicana.

En tanto, el Grupo B estará integrado por Honduras, Jamaica, Guatemala, Surinam, Martinica y El Salvador.

La fase de grupos se disputará bajo un formato suizo. Cada selección jugará cuatro partidos dentro de su grupo —dos como local y dos como visitante— frente a distintos rivales. Al finalizar esa etapa, los dos mejores de cada grupo avanzarán a los cuartos de final.

Los equipos que terminen en la tercera y cuarta posición accederán a la ronda preliminar de la Copa Oro 2027, mientras que los ubicados en el quinto y sexto lugar descenderán a la Liga B y disputarán el Nations League Play-In.

Una vez concluida la fase de grupos, los cuatro clasificados se unirán a México, Estados Unidos, Canadá y Panamá en los cuartos de final, que se jugarán en series de ida y vuelta.

Los enfrentamientos también ya tienen un criterio definido. Panamá, como cuarto preclasificado, se medirá al ganador con mejor rendimiento de la fase de grupos. Canadá enfrentará al otro líder de grupo, Estados Unidos chocará contra el mejor segundo lugar y México se cruzará con el otro sublíder.

Los cuatro vencedores de los cuartos de final asegurarán su clasificación directa a la Copa Oro 2027 y avanzarán al Final Four de la Liga de Naciones, que incluirá semifinales, partido por el tercer lugar y la final.

Durante el sorteo, el exguardameta panameño Jaime Penedo fue uno de los invitados encargados de extraer las balotas. Tras conocer la conformación de las zonas, consideró que el Grupo B presenta un alto nivel de competitividad.

“Es un grupo balanceado, con varias rivalidades centroamericanas que seguramente harán muy atractivos los partidos”, señaló Penedo durante la ceremonia.