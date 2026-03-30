Definidos los semifinalistas en el Apertura 2026 de Atevo Cup

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los cuartos de final estuvieron llenos de goles, penales y remontadas que definieron a los semifinalistas en cuatro categorías del torneo juvenil.

Dos jornadas cargadas de emoción definieron los equipos que decidirán al campeón de las categorías Sub-10, Sub-12, Sub-14 y Sub-16 del Torneo Apertura 2026 de la Atevo Cup con la disputa de los cuartos de final.

Las divisiones Sub-10 y Sub-12 jugaron sus partidos el sábado, mientras que la Sub-14 y Sub-16 lo hicieron el domingo. Ambas veladas se llevaron a cabo en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

Sub-10: Goleadas y blanqueadas marcan el paso

La fase final de la Atevo Cup inició con la disputa de los cuartos de la categoría Sub-10.

El primer enfrentamiento fue victoria por 4-2 para el Plaza Amador sobre el Evolution Fútbol Academy. Un doblete de Abimael Sánchez y goles de Rami Chaaban y Ángel Solís marcaron para el Plaza, mientras que Zael Rodríguez anotó dos para Evolution.

El Atlético de Madrid no se quedó atrás, venciendo por 5-0 a la Academia Fénix FC, con un ‘hat trick’ de Enrique Paredes. Rodrigo Yagüe y Jorge Corro aportaron un gol cada uno.

En el tercer duelo, el Barcelona Soccer School se impuso por 3-1 ante la Academia Suárez. Kerim Guerrero, Dereck Hernández y Richard Martínez anotaron para Barcelona, mientras que Lorenzo Carreiro descontó.

El último choque lo disputaron el CAI y Costa del Este, con victoria para el CAI por 3-0. Eydeen Caballero abrió el marcador y Gabriel Castillero firmó un doblete.

Sub-12: Costa del Este avanza desde el punto penal

El primer encuentro de la categoría Sub-12 fue también uno de los más emocionantes. La Academia Costa del Esteaseguró su lugar en semifinales venciendo al Inter por penales 4-2, tras empatar 1-1.

Un gol de Manuel Arias al minuto 29 adelantó a Costa del Este, pero Matías Silva igualó sobre el final. En los penales, Costa del Este fue más efectivo.

En otros resultados, el Plaza Amador venció 2-0 al Atlético de Madrid con goles de Víctor Merchant y Gerardo Maucci.

El Atlético Panamá Viejo derrotó 4-1 a Soccer10 con dobletes de Adalberto Barriteau y Josmar Londoño. Por último, el Barcelona Soccer School venció 3-1 a Brunet Hay con doblete de Ricardo Mérida.

Sub-14: Samaniego firma una remontada memorable

En la categoría Sub-14, Ángel Samaniego fue el gran protagonista con un póker que llevó a New West a su primera semifinal tras vencer 4-2 a Águilas Azules.

Águilas se adelantó con Thiago Canto, luego Samaniego empató, pero Gerardo Danies devolvió la ventaja antes del descanso.

En el complemento, Samaniego marcó tres goles más (minutos 43, 45 y 70) para sellar una remontada espectacular.

Antes, Panama City FC había eliminado a los campeones defensores, Brunet Hay, con un triunfo 2-0.

El Plaza Amador ratificó su favoritismo con un 4-0 sobre Suárez, mientras que el CAI goleó 5-0 al Inter.

Previous La división Sub-14 del Plaza Amador venció 4-0 a la Academia Suárez en los cuartos de final de la Atevo Cup. LP / Carlos Vidal-Endara La división Sub-14 del Plaza Amador venció 4-0 a la Academia Suárez en los cuartos de final de la Atevo Cup. LP / Carlos Vidal-Endara La división Sub-14 del Plaza Amador venció 4-0 a la Academia Suárez en los cuartos de final de la Atevo Cup. LP / Carlos Vidal-Endara La división Sub-14 del Plaza Amador venció 4-0 a la Academia Suárez en los cuartos de final de la Atevo Cup. LP / Carlos Vidal-Endara La división Sub-14 del Plaza Amador venció 4-0 a la Academia Suárez en los cuartos de final de la Atevo Cup. LP / Carlos Vidal-Endara La división Sub-14 del Plaza Amador venció 4-0 a la Academia Suárez en los cuartos de final de la Atevo Cup. LP / Carlos Vidal-Endara La división Sub-14 del Plaza Amador venció 4-0 a la Academia Suárez en los cuartos de final de la Atevo Cup. LP / Carlos Vidal-Endara La división Sub-14 del Plaza Amador venció 4-0 a la Academia Suárez en los cuartos de final de la Atevo Cup. LP / Carlos Vidal-Endara La división Sub-14 del Plaza Amador venció 4-0 a la Academia Suárez en los cuartos de final de la Atevo Cup. LP / Carlos Vidal-Endara La división Sub-14 del Plaza Amador venció 4-0 a la Academia Suárez en los cuartos de final de la Atevo Cup. LP / Carlos Vidal-Endara La división Sub-14 del Plaza Amador venció 4-0 a la Academia Suárez en los cuartos de final de la Atevo Cup. LP / Carlos Vidal-Endara La división Sub-14 del Plaza Amador venció 4-0 a la Academia Suárez en los cuartos de final de la Atevo Cup. LP / Carlos Vidal-Endara Next

Sub-16: Umecit sobrevive en un final dramático

La Sub-16 también dejó emociones fuertes, con dos definiciones por penales. La más intensa fue entre Umecit FC y New West, con victoria de Umecit 3-2 en penales tras empatar 1-1.

En un partido cerrado, Víctor Muñoz adelantó a Umecit al minuto 69, pero Josué Mena empató en el tiempo de reposición.

En los penales, los campeones defensores mantuvieron vivas sus aspiraciones.

En otros resultados, Brunet Hay venció a Panama City en penales (5-4) tras empatar 2-2. Costa del Este goleó 4-0 al Barcelona, y el CAI venció 1-0 a Kings Academy con gol de Arturo Ward sobre el final.

La Academia Costa del Este venció 4-0 al Barcelona Soccer School en los cuartos de final de la categoría Sub-16 de la Atevo Cup. LP / Carlos Vidal-Endara

La Academia Costa del Este venció 4-0 al Barcelona Soccer School en los cuartos de final de la categoría Sub-16 de la Atevo Cup. LP / Carlos Vidal-Endara

Pausa y volvemos

La acción en la Atevo Cup se tomará un receso por la Semana Santa pero volverá con las semifinales el fin de semana del sábado 11 de abril.