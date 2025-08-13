Del primero al último ‘out’: Vacamonte 7-1 Australia en la Serie Mundial, parte alta del cuarto episodio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El equipo de las Pequeñas Ligas de Vacamonte arranca su sueño de ser campeón mundial contra Australia en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas. Esta es la decimotercera ocasión en que un equipo representativo de Panamá participa en el clásico de verano.

La mejor participación histórica de Panamá fue en 1993, cuando la novena de Doleguita, Chiriquí, perdió en el partido por el campeonato contra el equipo de Long Beach, California, por un marcador de 3-2. Esta será la segunda vez que Vacamonte representa a Panamá, tras hacerlo en la edición de 2018.

Panamá 7-1 Australia, 2 outs, corredores en primera y tercera, parte alta del cuarto episodio: Isaac Dufau alcanza primera gracias a un error. Eugenio Barrios anota. Arath Zeballos alcanza tercera.

Panamá 6-1 Australia, 2 outs, corredores en primera y segunda, parte alta del cuarto episodio: Arath Zeballos avanza a segunda, Eugenio Barrios a tercera. Jean Jaén con un elevado al campocorto.

Panamá 6-1 Australia, 1 out, corredores en primera y segunda, parte alta del cuarto episodio: Arath Zeballos con el sencillo al jardín derecho.

Panamá 6-1 Australia, 1 out, corredor en primera, parte alta del cuarto episodio: Alvis Araúz y Ángel Bonilla anotan producto de errores. Eugenio Barrios con el sencillo al jardín central.

Panamá 4-1 Australia, 1 out, corredor en tercera, parte alta del cuarto episodio: Daniel Barría anota gracias a un lanzamiento descontrolado, Alvis Araúz avanza a tercera base.

Panamá 3-1 Australia, 1 out, corredores en segunda y tercera, parte alta del cuarto episodio: Alvis Araúz llega a segunda producto de un error y Daniel Barría a tercera.

Panamá 3-1 Australia, 1 out, corredor en segunda, parte alta del cuarto episodio: Daniel Barría llega a segunda producto de un error, Emanuel Flores anota la tercera carrera de Panamá.

Panamá 2-1 Australia, 1 out, corredor en segunda, parte alta del cuarto episodio: Anthoni Castillo se poncha.

Panamá 2-1 Australia, 0 outs, corredor en segunda, parte alta del cuarto episodio: Emanuel Flores llega a segunda gracias a un error de Monica Arcuri.

Panamá 2-1 Australia, 0 outs, corredor en primera, parte alta del cuarto episodio: Emanuel Flores es golpeado por un lanzamiento. Anthoni Castillo al bate para Panamá.

Panamá 2-1 Australia, 0 outs, parte alta del cuarto episodio: Emanuel Flores al bate para Panamá.

Final del tercer episodio. Panamá 2-1 Australia.

Panamá 2-1 Australia, 2 outs, corredores en primera y segunda, parte baja del tercer episodio: Monica Arcuri, única niña en el certamen, batea imparable al jardín central. Harper Lokeni al bate.

Panamá 2-1 Australia, 2 outs, hombre en primera, parte baja del tercer episodio: Floyd Staines se poncha mirando. Monica Arcuri al bate.

Panamá 2-1 Australia, 1 outs, hombre en primera, parte baja del tercer episodio: Averey Griffin alcanza primera en decisión del campocorto, Porter Cox es puesto fuera cuando intentaba alcanzar segunda base. Floyd Staines al bate.

Panamá 2-1 Australia, 0 outs, hombre en primera, parte baja del tercer episodio: Porter Cox recibe base por bolas.

Panamá 2-1 Australia, 0 outs, parte baja del tercer episodio: Alvis Araúz sigue en el montículo para Panamá. En orden: Porter Cox, Averey Griffin y Floyd Staines al bate para Australia.

Braxton Black retira al tercer bateador, sacando a Villalobos en tercera.

Panamá 2-1 Australia, 2 outs, hombres en primera y segunda, parte alta del tercer episodio: Josmar Planes se poncha. Eric Rodríguez al bate.

Panamá 2-1 Australia, 1 out, hombres en primera y segunda, parte alta del tercer episodio: ¡¡¡¡SENCILLO DE DYLAN AGUILERA AL JARDÍN CENTRAL!!! Aguilera a primera, Villalobos a segunda. Josmar Planes al bate.

Panamá 2-1 Australia, 1 out, hombre en primera, parte alta del tercer episodio: Alan Díaz se poncha mirando. Dylan Aguilera al plato.

Panamá 2-1 Australia, 0 outs, hombre en primera, parte alta del tercer episodio: Matías Villalobos recibe base por bolas. Alan Díaz al plato.

Panamá 2-1 Australia, 0 outs, parte alta del tercer episodio: Al bate para Panamá: Matías Villalobos.

Termina la segunda entrada. Alvis Araúz retira a Ryder Smith con un elevado al jardín derecho y poncha a Preston Reid.

Panamá 2-1 Australia, 1 out, hombre en primera, parte baja del segundo episodio: Cameron Holden recibe base por bolas. Ryder Smith al bate.

Panamá 2-1 Australia, 1 out, parte baja del segundo episodio: Araúz poncha a Campbell-Manfield. Cameron Holden al bate.

Panamá 2-1 Australia, 0 outs, parte baja del segundo episodio: Josh Campbell-Manfield al bate, Alvis Araúz en el montículo.

Panamá 2-1 Australia, 0 outs, parte baja del segundo episodio: Sigue en el montículo Alvis Araúz. Al bate para Australia: Josh Campbell-Manfield, Cameron Holden y Ryder Smith.

Final de la parte alta del segundo episodio: Isaac Dufau se poncha.

Panamá 2-1 Australia, 2 outs, parte alta del segundo episodio: Jean Jaén llega a primera con error, Bonilla llega a tercera.

Panamá 2-1 Australia, 2 outs, parte alta del segundo episodio: Arath Zeballos con el rodado al lanzador.

Panamá 2-1 Australia, 1 out, parte alta del segundo episodio: Eugenio Barrios se poncha.

Panamá 2-1 Australia, 0 outs, parte alta del segundo episodio: Ángel Bonilla es golpeado por un lanzamiento.

Panamá 2-1 Australia, parte alta del segundo episodio: Orden de bateo: Angel Bonilla, Eugenio Barrios y Arath Zeballos.

Termina el primer episodio. Panamá gana 2-1.

Panamá 2-1 Australia, 2 outs, parte baja del primer episodio: Braxton Black se poncha.

Panamá 2-1 Australia, 2 outs, parte baja del primer episodio: Issei Hamano anota gracias a un rodado de sacrificio de Xander reid.

Panamá 2-0 Australia, 2 outs, parte baja del primer episodio: Issei Hamano llega a tercera base gracias a un error.

Panamá 2-0 Australia, 1 out, parte baja del primer episodio: Harper Lokeni ‘out’ al campocorto.

Panamá 2-0 Australia, 0 outs, parte baja del primer episodio: Harper Lokeni batea para Australia, Alvis Araúz al montículo para Panamá.

Termina la parte alta de la primera entrada con rodado a tercera base de Alvis Araúz. Panamá gana 2-0 luego del cuadrangular de Anthony Castillo. Alvis Araúz al montículo para Panamá.

Panamá 2-0 Australia, 2 outs, parte alta del primer episodio: Daniel Barría sale ‘out’ con rodado a segunda base.

¡¡¡¡¡¡¡¡¡CUADRANGULAR DE ANTHONY CASTILLO AL JARDÍN DERECHO!!!!!! Anotan Castillo y Emanuel Flores con un solo ‘out’ en la parte alta del primer episodio. Panamá 2-0 Australia.

1 out, corredor en primera, parte alta del primer episodio: Emanuel Flores se poncha, pero el receptor no logra contener la pelota, por lo cual Flores accede a primera base. Anthony Castillo a la caja de bateo.

1 out, parte alta del primer episodio: Eric Rodríguez es rápidamente retirado con un intento a segunda base. Emanuel Flores al bate.