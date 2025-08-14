Del regreso soñado a la pesadilla: la nueva lesión de Miguel Amaya

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Lo que debió ser un regreso triunfal para el receptor panameño de los Cachorros de Chicago, Miguel Amaya, terminó en tragedia. El panameño volvía a las Grandes Ligas por primera vez desde el 24 de mayo, cuando había sufrido una distensión del oblicuo izquierdo, lo que lo obligó a entrar en la lista de lesionados de 60 días. El regreso se dio en Toronto, en la victoria de los Cachorros sobre los Azulejos por 4-1.

Miguel Amaya exited tonight’s game on a cart after injuring himself running to first base 😔 pic.twitter.com/bRwt8ow6ti — Cubs Zone (@CubsZone) August 14, 2025

Un momento esperado por todo Panamá

El momento que había esperado tanto Miguel Amaya, como su provincia natal de Herrera y el resto del país, después de su salida por lesión el 24 de mayo, llegó en la parte alta del tercer episodio.

“Happy to be back with the team. Thank God (I’m) healthy.”



Miguel Amaya is excited to be back with the Cubs 💪 pic.twitter.com/ERpthJcURC — Marquee Sports Network (@WatchMarquee) August 12, 2025

Con un 'out’ y ningún corredor en base, Amaya se acercó al plato para su primer turno al bate del partido. El desenlace no fue el deseado: un elevado al primera base Vladimir Guerrero, pero ya haber regresado a la gran carpa después de tanto tiempo, esfuerzo y sacrificio era, de por sí, un triunfo.

El segundo turno al bate de Amaya fue un rodado a tercera base para ‘out’ en la parte alta de la quinta entrada. A pesar de no haber logrado alcanzar primera base en sus primeros dos intentos, el hecho de que estaba conectando la bola era prometedor.

El momento impensable

Era la parte alta de la octava entrada. Había hombre en segunda y Chicago ganaba 2-1. Amaya volvía al plato con la oportunidad de remolcar una carrera que ampliara la ventaja parcial de los Cachorros.

Por tercera vez en la noche, Amaya conectó con la pelota, esta vez para imparable al campocorto. En la corrida a primera base, intentando ganarle el pulso al primera base, pisó mal. Después de ser atendido en el campo de juego por unos minutos, salió del campo en vehículo médico.

"I don't know that I've ever wanted to cry for a guy more than I want to cry for Miguel Amaya right now. So disappointing." - Jim Deshaies



Amaya returned from the 60-day IL (oblique injury) on Wednesday before being carted off with a leg injury tonight in Toronto. pic.twitter.com/72uozJ7lOv — Awful Announcing (@awfulannouncing) August 14, 2025

Chicago anotó dos carreras en el episodio, incluyendo al corredor que, con el sacrificio literal de Amaya, llegó a tercera, y ganó el partido 4-1. Sin embargo, todo fanático de Chicago y del béisbol panameño tenía una sola pregunta: ¿qué tan seria era la lesión de Miguel Amaya?

De vuelta a la lista de lesionados

Después del partido, el técnico de los Cachorros, Craig Counsell, declaró que Amaya había sufrido un esguince del tobillo izquierdo. El resultado de los rayos X fue negativo, lo cual indica que la lesión no es grave, pero igual estará en la lista de lesionados.

Craig Counsell said Miguel Amaya exited today's game with an ankle sprain.



X-rays were negative, but Amaya will be placed on the IL. pic.twitter.com/Dk1wPsdgQN — Marquee Sports Network (@WatchMarquee) August 14, 2025

Todavía no se ha especificado por cuánto tiempo estará inhabilitado, pero lo usual para este tipo de lesiones es de 10 a 15 días. Amaya acababa de ser retirado de la lista de lesionados de 60 días tras haber sufrido una distensión del oblicuo izquierdo.