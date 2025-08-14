Panamá, 14 de agosto del 2025

    MLB

    Del regreso soñado a la pesadilla: la nueva lesión de Miguel Amaya

    Jaime Heilbron
    Miguel Amaya recorre las bases tras conectar su segundo jonrón de la temporada. Tomado de @cubs

    Lo que debió ser un regreso triunfal para el receptor panameño de los Cachorros de Chicago, Miguel Amaya, terminó en tragedia. El panameño volvía a las Grandes Ligas por primera vez desde el 24 de mayo, cuando había sufrido una distensión del oblicuo izquierdo, lo que lo obligó a entrar en la lista de lesionados de 60 días. El regreso se dio en Toronto, en la victoria de los Cachorros sobre los Azulejos por 4-1.

    Un momento esperado por todo Panamá

    El momento que había esperado tanto Miguel Amaya, como su provincia natal de Herrera y el resto del país, después de su salida por lesión el 24 de mayo, llegó en la parte alta del tercer episodio.

    Con un 'out’ y ningún corredor en base, Amaya se acercó al plato para su primer turno al bate del partido. El desenlace no fue el deseado: un elevado al primera base Vladimir Guerrero, pero ya haber regresado a la gran carpa después de tanto tiempo, esfuerzo y sacrificio era, de por sí, un triunfo.

    El segundo turno al bate de Amaya fue un rodado a tercera base para ‘out’ en la parte alta de la quinta entrada. A pesar de no haber logrado alcanzar primera base en sus primeros dos intentos, el hecho de que estaba conectando la bola era prometedor.

    El momento impensable

    Era la parte alta de la octava entrada. Había hombre en segunda y Chicago ganaba 2-1. Amaya volvía al plato con la oportunidad de remolcar una carrera que ampliara la ventaja parcial de los Cachorros.

    Por tercera vez en la noche, Amaya conectó con la pelota, esta vez para imparable al campocorto. En la corrida a primera base, intentando ganarle el pulso al primera base, pisó mal. Después de ser atendido en el campo de juego por unos minutos, salió del campo en vehículo médico.

    Chicago anotó dos carreras en el episodio, incluyendo al corredor que, con el sacrificio literal de Amaya, llegó a tercera, y ganó el partido 4-1. Sin embargo, todo fanático de Chicago y del béisbol panameño tenía una sola pregunta: ¿qué tan seria era la lesión de Miguel Amaya?

    De vuelta a la lista de lesionados

    Después del partido, el técnico de los Cachorros, Craig Counsell, declaró que Amaya había sufrido un esguince del tobillo izquierdo. El resultado de los rayos X fue negativo, lo cual indica que la lesión no es grave, pero igual estará en la lista de lesionados.

    Todavía no se ha especificado por cuánto tiempo estará inhabilitado, pero lo usual para este tipo de lesiones es de 10 a 15 días. Amaya acababa de ser retirado de la lista de lesionados de 60 días tras haber sufrido una distensión del oblicuo izquierdo.

