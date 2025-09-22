Dely Valdés anuncia la lista definitiva de Panamá para el Mundial Sub-20 de Chile 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El director técnico Jorge Dely Valdés definió los 21 jugadores que representarán a Panamá en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025, que se disputará del 27 de septiembre al 19 de octubre.

La nómina, conformada por 10 legionarios y 11 futbolistas de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), marca la séptima participación del país en una cita mundialista de la categoría.

La convocatoria dejó por fuera a tres jugadores del campamento en Chile: el extremo Raheen Cuello (Liga Deportiva Alajuelense), así como los defensores Samir Díaz (Atlético Nacional) y Angelo Gudiño (Chorrillo FC).

A ellos se suman otros nombres que ya habían quedado al margen en la lista del pasado 1 de septiembre como Blas Pérez Jr. (Tauro FC), Oldemar Castillo (Sporting San Miguelito), Mijahir Jiménez (New York Red Bulls), Kadir Barría (Botafogo), Carlos Hernández (Racing Montevideo) y Didier Dawson (Envigado).

Por lesión, Dely Valdés no podrá contar con los laterales Kevin Bernal (Tauro) y Aimar Modelo (New York Red Bulls).

Del grupo que logró la clasificación en el Premundial de 2024, 14 jugadores repiten en la lista definitiva que competirá en Chile.

Uno de los aspectos más destacados de la nómina es la presencia de futbolistas que militan en el extranjero, una tendencia cada vez más marcada en el fútbol panameño juvenil.

Entre los legionarios figuran Martín Krug (Levante, España), Giovany Herbert (Athletico Paranaense, Brasil), Ryan Gómez (Grêmio, Brasil), Anel Ryce (Chornomorets Odesa, Ucrania), Gustavo Herrera (Deportivo Saprissa, Costa Rica) y Karlo Kuranyi (SGV Freiberg, Alemania), entre otros.

El último en incorporarse será Rafael Mosquera, del New York Red Bulls, quien se unirá al grupo este martes en Chile.

La selección completó su campamento de 22 días en Quillota y este martes se trasladará a Viña del Mar, donde quedará concentrada hasta su debut. Panamá integrará el grupo B junto a Paraguay, Ucrania y Corea del Sur, con sede en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

El calendario marca el estreno frente a Paraguay el viernes 27 de septiembre a las 8:00 p.m. hora local (6:00 p.m. en Panamá).

Posteriormente, enfrentará a Ucrania el 30 de septiembre y cerrará la fase de grupos ante Corea del Sur el 3 de octubre, ambos duelos a las 5:00 p.m. en Chile (3:00 p.m. en Panamá).

Lista de convocados

Porteros: Cecilio Burgess (Umecit FC), Ian Flores (San Francisco FC), Sean Deane (Plaza Amador).

Defensas: Julio Rodríguez (Plaza Amador), Erick Díaz (LAFC II, USA), Martín Krug (Levante, ESP), Juan Hall (Herrera FC), Joseph Jones (Plaza Amador), Antony Herbert (UB Conquense, ESP), Ariel Arroyo (Árabe Unido), Javier Arboleda (CAI).

Volantes: Kairo Walters (LAFC II, USA), Anel Ryce (Chornomorets Odesa, UKR), Luis Villareal (Veraguas FC), Giovany Herbert (Athletico Paranaense, BRA), Ryan Gómez (Grêmio, BRA), Ernesto Gómez (CD Universitario), Rafael Mosquera (NY Red Bulls, USA).

Delanteros: Gustavo Herrera (Deportivo Saprissa, CRC), Karlo Kuranyi (SGV Freiberg, GER), Kevin Walder (Plaza Amador).