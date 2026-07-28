Dely Valdés rescata el empate sin goles entre Tauro y Sporting

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los arqueros José Guerra y Marcos de León fueron determinantes en un encuentro con ocasiones para ambos equipos, pero sin efectividad frente al arco.

El Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol cerró su primera jornada con un empate sin goles entre Tauro FC y Sporting San Miguelito, un resultado que dejó sensaciones distintas en ambos banquillos.

Mientras los taurinos lamentaron la falta de definición pese a dominar gran parte del segundo tiempo, el conjunto rojinegro valoró el punto conseguido tras resistir la presión de los locales en el complemento.

El 0-0 tuvo como grandes protagonistas a los guardametas. José Guerra sostuvo al Sporting durante la primera mitad con intervenciones decisivas, mientras que Marcos de León respondió en el segundo tiempo para evitar que Tauro encontrara el gol del triunfo.

Sporting fue el equipo más peligroso en el arranque del compromiso. Luis Zúñiga estuvo cerca de abrir el marcador, pero Guerra evitó el tanto con una gran intervención. “Chaco” también contó con dos oportunidades claras antes de la media hora, aunque ninguna terminó en la red.

En la segunda mitad el panorama cambió. Tauro adelantó líneas y encontró mayor profundidad, especialmente después del ingreso de Ángel Orelién al minuto 67. El atacante debutó con la camiseta taurina y cambió el ritmo ofensivo del equipo, participando en al menos tres acciones de peligro que mantuvieron bajo constante presión a la defensa rival.

La ocasión más clara llegó cuando Cristian Quintero remató dentro del área, pero nuevamente apareció Marcos de León para mantener el empate.

Al finalizar el encuentro, el técnico taurino Gonzalo Soto aseguró que quedó conforme con el funcionamiento colectivo, aunque reconoció que la falta de contundencia sigue siendo la principal tarea por resolver.

“El Sporting pasó sustos. Nosotros jugamos un muy buen partido. Ellos tuvieron dos o tres opciones y nosotros ocho. Este es un buen comienzo para un equipo diseñado para jugar fútbol, atacar y conseguir goles. Hoy no la metimos porque tuvimos esa falencia”, expresó el entrenador colombiano.

Soto, quien regresó al banquillo taurino después de 14 años para iniciar su cuarta etapa con la institución, destacó la actitud que mostró su plantilla durante los 90 minutos.

“Ya lo vieron hoy. Es un equipo con alma. Los jugadores importantes volvieron a entender que están en Tauro, un equipo grande que tiene que salir siempre a ganar”, afirmó.

El estratega reconoció que la ansiedad en el último tercio de la cancha terminó jugando en contra de sus dirigidos.

“Juegan a 95 o 100 por hora y a veces es difícil tener la calma para definir. Tuvimos ocasiones con Quintero, Darwin y Orelién. Eso se trabaja todos los días para que aparezca esa pausa frente al arco”, señaló.

Para Soto, el camino está claro.

“El fútbol es de goles. Con la intensidad que jugamos hoy y el amor que le pusimos al partido, lo único que falta es hacer goles”, resumió.

El técnico también aprovechó para destacar el rendimiento del mediocampista Adrian Olivardía, a quien entregó la cinta de capitán y considera uno de los futbolistas más talentosos del campeonato.

“Para mí es el mejor jugador que hay en estos momentos. No se le ha dado el valor que merece. Es un capitán futbolístico y uno de los mejores número diez del país”, comentó sobre el jugador de 17 años de edad.

Además, confirmó que el delantero Saed Díaz permanecerá entre dos y tres semanas más fuera de las canchas por lesión, mientras continúa dando oportunidades a jóvenes como Abel Guerra, de apenas 15 años, y Johused Peñalba.

Del otro lado, Julio César Dely Valdés consideró justo el empate, aunque lamentó que Sporting no pudiera aprovechar sus mejores minutos durante la primera parte.

“En el primer tiempo pudimos haber terminado 2-0. Tuvimos tres ocasiones muy claras de gol. Después, en la segunda parte, Tauro estuvo mejor y nos metió muchos centros laterales, pero los defendimos bastante bien”, analizó.

El entrenador destacó que, pese al poco tiempo de trabajo con el plantel tras concluir sus compromisos internacionales con Telemundo en la Copa Mundial de la FIFA, el equipo respondió de manera competitiva.

“El balance es positivo. Cuando intentas ganar y no puedes conseguirlo, al menos no debes perder el partido. Siempre es importante sumar”, explicó.

Dely Valdés también aseguró que esperaba un compromiso de estas características por la calidad del rival.

“Sabíamos que enfrentábamos un equipo con jugadores capaces de desequilibrar en cualquier momento. Creo que lo contrarrestamos bastante bien y, en líneas generales, fue un partido parejo”, indicó.

Respecto a los cambios realizados en la segunda mitad, el exseleccionador nacional descartó que hayan provocado la pérdida del control del partido.

“Los cambios buscaban darle frescura al equipo. Johan Scarpeta entró muy bien por la izquierda y Julio Betancourt también hizo su trabajo. Tauro ya venía creciendo antes de eso”, explicó.

El técnico de 59 años de edad confirmó además que Sporting aún trabaja en la incorporación de uno o dos futbolistas para cerrar definitivamente la plantilla del Apertura.

Las estadísticas reflejaron un encuentro equilibrado, aunque con un ligero dominio ofensivo de Tauro en el complemento. Los taurinos finalizaron con nueve tiros de esquina contra tres de Sporting, mientras ambos equipos terminaron con tres tarjetas amarillas. En fuera de juego, Tauro cayó dos veces y Sporting acumuló tres.

La segunda jornada pondrá nuevamente a ambos equipos a prueba. Tauro recibirá este sábado a Umecit FC en el estadio Rommel Fernández, desde las 8:30 p.m., luego de que el conjunto umecista enfrente este miércoles al Saprissa por la Copa Centroamericana.

Sporting, por su parte, visitará al Plaza Amador el sábado a las 6:15 p.m., mientras los placinos disputarán este martes su compromiso internacional frente al Diriangén.