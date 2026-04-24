Deportes de combate suman dos medallas más para Panamá

Dos panameñas obtuvieron medallas para la delegación nacional en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 la tarde de este viernes.
Se trata de Natalia Pérez, en taekwondo, e Isabel Mendoza, en karate, quienes sumaron dos preseas de plata adicionales al medallero panameño en el certamen.
Pérez logró la medalla tras caer ante la brasileña Poliana Silva por 2-0 en la final de la modalidad kyorugui del taekwondo femenino (-44 kg).
Previamente, había vencido en semifinales a la paraguaya Betania Medina por 2-0.
Por su parte, Mendoza también se quedó con la plata al ser superada por la ecuatoriana Katherin Perea por 6-1 en la modalidad kumite del karate femenino (-59 kg).
En su camino a la final, la karateca panameña venció a la colombiana Annette Vargas (6-6), a la chilena Scarleth Reveco (9-8) y a la boliviana Ana Arce (10-3). En semifinales, Mendoza derrotó a la brasileña Bruna De Andrade por 7-0.
Estas fueron las preseas número 4 y 5 para Panamá en deportes de combate durante los Juegos, sumándose a las logradas por Amira Grira (bronce -63 kg femenino), Andrés Lasso (bronce -63 kg masculino) y Saúl De Gracia (bronce +73 kg masculino).