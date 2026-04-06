Deportivo La Guaira y el panameño Jorge Gutiérrez recibirán a Fluminense en la fase de grupos de la Copa Libertadores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Luego de jugar en Liga Concacaf, Copa de Campeones de Concacaf y Copa Sudamericana, Jorge Gutiérrez podría debutar este martes en la Copa Libertadores.

El venezolano Deportivo La Guaira del panameño Jorge Gutiérrez y el brasileño Fluminense buscarán su primera victoria este martes en la fase de grupos de la Conmebol Libertadores, en un partido que se disputará en el estadio universitario de Caracas.

Esta es la tercera participación de Deportivo La Guaira en el torneo, en el que nunca ha superado la fase de grupos. Su balance acumulado en Libertadores es de dos victorias, cuatro empates y cuatro derrotas en 10 partidos.

Además, el Naranja está invicto en la liga de Venezuela, con cinco partidos ganados y el mismo número de empates, y ocupa la segunda posición con 20 puntos, a solo dos del primero.

Para Gutiérrez, que aterrizó en el balompié vinotinto en 2023, será la primera en el máximo torneo continental de clubes de América, luego de disputar con el Tauro en Liga Concacaf y Copa de Campeones de Concacaf, y con La Guaira en los dos años recientes en la Copa Sudamericana.

El internacional panameño suma 810 minutos en cinco victorias y cuatro empates y se perdió el último duelo debido a la convocatoria para los partidos de Panamá en Sudáfrica.

El club venezolano apostará por jugadores como el colombiano Flabián Londoño, conocido por su movilidad y desequilibrio para atacar los espacios.

Fluminense, por su parte, fue campeón de la Libertadores 2023 y cuenta con una plantilla de alto nivel continental, incluidos los venezolanos Yeferson Soteldo y Jefferson Savarino, dos jugadores rápidos por las bandas.

También tiene a jóvenes como Hércules Pereira y Matheus Martinelli, de 25 y 24 años respectivamente. Cuenta además con John Kennedy, el quinto goleador de la liga nacional, donde Fluminense es tercero con 20 unidades -seis victorias, dos empates y dos derrotas- y está a solo cinco puntos del primer lugar.

El club brasileño presenta algunas bajas confirmadas por lesión, como los mediocampistas Gustavo Nonato y Facundo Bernal.

El partido se jugará a las en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela y tendrá como árbitro al uruguayo José Burgos.