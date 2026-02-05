Derbi de La Chorrera: CAI y San Francisco se enfrentan por la supremacía del Oeste

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Monjes y Vikingos se enfrentan este viernes en el derbi número 42, en el inicio de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026.

El derbi de La Chorrera vuelve en el Torneo Clausura 2026. Este enfrentamiento entre el San Francisco y el Club Atlético Independiente (CAI) será el número 42 en la historia de ambos, con una ventaja clara para el CAI en el historial de enfrentamientos directos.

Según datos oficiales de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), los Vikingos han logrado 20 victorias, mientras que los Monjes ha conseguido 13 triunfos, además de registrarse 8 empates.

En los últimos enfrentamientos, la rivalidad ha sido palpable, con una victoria para el CAI y una para el San Francisco, además de dos empates. Los dos últimos encuentros se disputaron en el Torneo Clausura 2025.

Rafael Águila controla el balón durante la sesión de entrenamiento. Foto: Elysée Fernández

En el primer duelo, los Monjes se llevaron la victoria 3-2, mientras que en el segundo ambos equipos empataron 0-0. Ambos partidos se jugaron en el estadio Agustín Muquita Sánchez.

“El derbi sabemos que es un partido aparte. Se juega algo más, se juega la jerarquía del oeste y va a ser muy importante que nosotros lleguemos de la mejor manera para poder sacar los tres puntos”, expresó Roberto Rodríguez, técnico del CAI.

“Tenemos mucha juventud y jugadores de experiencia como Rafa Águila y Alex Rodríguez, que le aportan esa jerarquía a los chicos que vienen subiendo”, añadió.

En cuanto a títulos, el San Francisco ostenta nueve campeonatos en su historia, el más reciente en el Apertura 2014. Por su parte, el CAI acumula siete títulos, siendo el más reciente el conseguido en el Clausura 2024. Este derbi no solo enfrenta a dos equipos con una rica historia, sino también a dos planteles con objetivos distintos en el presente torneo.

“Nosotros siempre nos vamos a pegar a que tenemos que ser un CAI diferente. Imponernos, siempre intentamos tener dos tipos de sistemas y ya va dependiendo del rival. Creo que de lo que viene presentando SanFra, siempre va a ser un rival difícil”, afirmó Rodríguez.

Roberto Rodríguez dirige el entrenamiento en el estadio Agustín Muquita Sánchez.

El CAI llega a este encuentro como líder de la Conferencia Oeste con cinco puntos, tras una victoria ante Herrera (0-4) y empates ante Universitario (1-1) y Unión Coclé (0-0). En contraste, el San Francisco suma solo dos puntos de nueve posibles, después de empates ante Unión Coclé (1-1) y Herrera (2-2), además de una derrota por la mínima ante Veraguas United (1-0).

"Pasamos la página de este último partido contra Veraguas United. Por supuesto que es un partido muy importante para nosotros, todavía no hemos obtenido una victoria en lo que va del torneo. Creo que ganar este partido ayudaría mucho también al ánimo del equipo", señaló Jorge Dely Valdés, DT del San Francisco, quien reconoció las dificultades que atraviesa su equipo.

Jugadores del San Francisco entrenando en la Plaza 28 de Noviembre. Foto: Elysée Fernández

“Estamos tranquilos porque estamos haciendo las cosas bien, el equipo está jugando bien. Somos conscientes también de lo que ha pasado hasta el momento. Los partidos que hemos empatado en casa creo que han sido más errores nuestros que los de nuestro rival. Es importante este partido contra el CAI, no se quiere perder, no se puede perder“, añadió.

Este partido se presenta como un desafío importante para ambos equipos. Para el CAI, una victoria consolidaría su posición de liderazgo en la conferencia, mientras que para el San Francisco la necesidad de obtener los tres puntos es vital para mantener sus aspiraciones en el torneo.

Jorge Dely Valdés da indicaciones a su jugadores en la práctica. Foto: Elysée Fernández

El derbi de La Chorrera promete ser un enfrentamiento intenso, lleno de historia, rivalidad y determinación. El encuentro está programado para disputarse este viernes 6 de febrero, a partir de las 8:30 p.m., en el estadio Agustín Muquita Sánchez.