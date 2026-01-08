Dereck Gómez comanda varias estadísticas en el ‘pitcheo’ del torneo Juvenil

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 avanza con las primeras estadísticas destacadas, donde los peloteros comienzan a mostrar su calidad tanto ofensiva como defensiva.

En el renglón ofensivo, el promedio de bateo es encabezado por el santeño José Palomino, quien registra una destacada marca de .562, al conectar nueve imparables en 16 turnos oficiales. Lo siguen el vaquero Mildner Nieto y el herrerano Jorge Pinilla, ambos con .533 (8/15).

En cuanto a las carreras empujadas, el líder es Luis Aranda de Panamá Oeste, quien ha impulsado 10 carreras. En segundo lugar se encuentra el metropolitano Pablo Arosemena con siete, seguido por Ricardo Acosta con cinco.

Tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026. Foto: Cortesía/Fedebeis

El apartado de los dobles lo domina el darienita Néstor Ramos con tres. En esta categoría, los santeños Edgar Frías y José Delgado le siguen con dos.

Por su parte, los triples se reparten entre 10 peloteros con uno cada uno. Entre estos figuran el chiricano Jayko Medina, el colonense Obed Mejía y el herrerano Omar Osorio.

En bases robadas, hay empate entre cuatro jugadores con cuatro estafas: el herrerano Jorge Pinilla, el coclesano Ricardo Acosta, el veragüense Jorge Nash y el occidental James Salcedo.

Dominante

En el pitcheo, el más destacado es el coclesano Dereck Gómez, quien lidera varias categorías como la marca de victorias, efectividad, episodios lanzados y ponches propinados.

Gómez, en dos presentaciones, tiene foja de 2-0, con una efectividad inmaculada de 0.00, lanzando 13.2 entradas y registrando 17 ponches.

Otros lanzadores sin permitir carreras son el santeño Carlos Gaitán, con 10.1 entradas, y el veragüense Francisco Díaz, con 8.1 innings. Además, hay varios empatados con marca de 1-0, entre los que se encuentran el bocatoreño Roberto Núñez y el chiricano Joseph Delgado.

En cuanto a los ponches, Gómez es escoltado por el herrerano Rogelio Jaén con 16, y el potros Andrés Vergara con 13.

Finalmente, los salvamentos están liderados por el coclesano Edelino Acosta y Joans Montenegro, con dos, mientras que el occidental Enoc Santos tiene uno.