Derek Jeter, el histórico capitán de los Yankees de Nueva York

Hoy nos complace escribirles sobre el niño prodigio de los Yankees de New York. Si señores, el niño mimado de la gran fanaticada de los “Mulos de Manhattan” (mas bien del Bronx), que por casi 20 años defendió el campo corto de su equipo, lo que hizo con gran estilo y eficiencia. Su defensa fue siempre impecable y su bateo oportuno.

Este muchacho de 6’3” y 194 libras, cuyo nombre completo es Derek Sanderson Jeter, nació en Pequannok, New Jersey el 26 de junio de 1974 y sus padres son Sanderson Charles Jeter, un consejero de abuso de sustancias y una profesional de la Contabilidad, Dorothy Connors Jeter, esta de ascendencia inglesa/alemana e irlandesa. Derek tuvo una sólida formación de sus padres y residió en New Jersey hasta los 4 años. Luego, junto con su familia, se mudó a Kalamazoo,

Michigan, donde asistió a la Central School y participó en varios deportes, con especial énfasis en béisbol y baloncesto. Su bateo a nivel de secundaria le valió una mención honorífica como el mejor jugador de secundaria del estado de Michigan.

El “scout” de los Yankees, Dick Grouch, había estado observando a Derek desde que empezó a asistir a la Universidad de Michigan. El año en el que nuestro héroe de hoy participó en el “draft” fue escogido por los Yankees en la sexta ronda y por su firma recibió un bono de USD800,000.00 dólares. Derek, a diferencia de otras estrellas, tuvo que fajarse en las Ligas Menores durante cuatro años, categoría por categoría y, a pesar de que en algunas no logró los números que de el se esperaban, los expertos siempre lo clasificaban como prospecto estrella.

Finalmente, Derek Jeter llegó a las mayores en 1996, ganándose el premio de Novato del Año, cuando bateó para .314, con 10 cuadrangulares y 78 carreras impulsadas. Ese mismo año de 1996, los Yankees fueron a la Serie Mundial contra los Bravos de Atlanta y el director Joe Torre mantuvo al novato Jeter en la alineación para ganar la serie.

En toda su carrera, Jeter jugó en 2,747 juegos, tuvo 11,195 turnos al bate, anotó 1,923 carreras, conectó 3,465 imparables, bateó 260 cuadrangulares y su promedio de bateo fue de .310. Estos números nos indican que Derek fue un bateador excelente y que sus hazañas no fueron solamente defensivas, como muchos creen.

En cuanto a su juego defensivo pudimos notar que nuestro héroe de hoy solo cometió en su carrera 254 errores, lo cual es increíble para un torpedero de las mayores. Esto nos da un promedio de 12.7 errores por año. Lo anterior, asociado con su estilo particular, cuando fildeaba hacia su derecha y atrapaba la bola para luego dar un salto y sobre la marcha tiraba a la primera base. Esto se constituyó en su estilo personal.

No puedo terminar mis comentarios sobre este fenomenal jugador, que hizo una de las mejores jugadas vistas en postemporada hasta este momento. Sucedió en la séptima entrada del tercer juego de la Serie Divisional de la Liga Americana de 2001, donde Jeter, en lugar de quedarse en su posición habitual, corrió a la línea de “foul” de primera base y atrapó un tiro que venía del jardín derecho con su mano derecha y luego pasó la pelota al receptor Yankee, quien puso “out” al corredor del Oakland que venía de la tercera base, Jeremy Giamby, antes de que este tocara el “home plate”. Como resultado final, los del Bronx ganaron el juego 1-0 y avanzaron a la Serie de Campeonato de su liga.

La jugada arriba descrita se convirtió en una de las más famosas de las series de postemporada de la historia. La misma, aunque diferente, solo era comparable a la atrapada de Willy Mays en la Serie Mundial de 1954, contra los Indios de Cleveland, que evitó anotación clave en esa serie.

Jugadores como Derek Jeter salen muy pocas veces y en esta oportunidad fueron los Yankees los favorecidos.