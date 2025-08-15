Derrota agónica del Marsella en Ligue 1; Murillo fue titular desde el arranque

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Olympique de Marsella de Michael Amir Murillo inició su campaña en la Ligue 1 este viernes con una derrota por la mínima (1-0) en los minutos finales. Los marselleses cayeron contra el Stade Rennais F.C. en Rennes.

El partido, a lo largo de los primeros 90 minutos, fue aburrido y parco. La falta de fútbol se hizo notar, con ambos equipos jugando un fútbol tentativo y nervioso.

La balanza parecía inclinarse a favor del Olympique de Marsella cuando Abdelhamid Boudlal fue expulsado con tarjeta roja directa luego de una fuerte falta sobre Michael Amir Murillo. Esto inspiró a que el Olympique se volcara un poco más al ataque, siendo su mejor oportunidad un tiro de Adrien Rabiot que pegó en el poste.

El único gol del partido llegó en el primer minuto de reposición y fue anotado por el recién ingresado Ludovic Blas. Blas había ingresado al minuto 86 en reemplazo de Seko Fofana.

Michael Amir Murillo jugó 78 minutos de titular, siendo reemplazado por Ulisses García. En sus 78 minutos tuvo un remate, 30 pases completados (81% de efectividad) y 48 toques.

El próximo partido del Olympique de Marsella será el sábado 23 en casa contra el Paris FC a las 10:00 a.m. (hora de Panamá).