Derrota digna: Panamá perdió 77-73 ante Venezuela y se despidió de la Americup

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección de baloncesto de Panamá perdió este lunes 25 de agosto ante Venezuela por un marcador de 77-73 en un partido disputado en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua. Con la derrota, Panamá terminó último en el Grupo B con foja de 0-3 y quedó eliminado del torneo.

Por tercer partido consecutivo, Panamá inició con el pie izquierdo. Tras los primeros 10 minutos, la selección nacional perdía 23-17 ante la venezolana.

En el segundo cuarto, sin embargo, se vio el mejor momento de Panamá en todo el torneo. Poco a poco, la selección fue recuperando terreno, principalmente con canastas de dos puntos.

Los últimos tres minutos de la primera mitad fueron de dominio total de los istmeños. Con una racha de 7-2, los canaleros cerraron la primera parte con ventaja de 39-34, tras ganar el segundo parcial por 22-11.

El tercer cuarto fue un ir y venir entre ambas selecciones. A falta de siete minutos para el final del parcial, Panamá alcanzó su mayor ventaja hasta ese momento, con el marcador 45-39.

Los venezolanos, sin embargo, lograron reaccionar. Al finalizar el tercer cuarto, la diferencia se redujo a solo dos puntos: 55-53.

El último cuarto siguió la misma tónica. Panamá arrancó fuerte, anotando los primeros cinco puntos para conseguir su mayor ventaja del partido: 60-53 a falta de ocho minutos.

Venezuela no se rindió y mantuvo la presión, provocando errores panameños que les entregaban el balón. Aun así, Panamá seguía arriba a falta de tres minutos, aunque solo por 66-65.

La presión venezolana terminó rindiendo frutos y lograron llevarse la victoria por 77-73. Con este resultado, Venezuela quedó tercero con foja de 1-2 y esperará el desenlace de los demás grupos para saber si avanza a cuartos de final.

Panamá quedó eliminado con récord de 0-3. A pesar de la caída, la selección dejó una mejor imagen respecto a las derrotas anteriores frente a Puerto Rico (59-93) y Canadá (49-99).