Día 2: Así le fue a Panamá en los Juegos Bolivarianos 2025

La delegación panameña completó este domingo su segunda jornada de competencia en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, con actividad distribuida entre la natación, el tiro deportivo y los e-sports. El día dejó presencia en finales y un podio asegurado para el país.

En la natación, Raúl Antadillas y Bernhard Tyler Christianson participaron en los 100 metros pecho masculino. Antadillas entró a la final tras marcar 1:03.55 en su serie preliminar, tiempo que lo ubicó en el cuarto lugar del sumario. Christianson, con 1:03.73, clasificó quinto. Ya en la final, Antadillas cerró en la quinta posición con registro de 1:03.20, mientras que el olímpico Christianson terminó séptimo tras detener el cronómetro en 1:04.33.

Tyler Christianson en la prueba de los 100 metros pecho. Cortesía

En la rama femenina, Carolina Cermelli compitió en los 50 metros espalda. Finalizó quinta en su serie con un tiempo de 30.88 segundos, resultado que la dejó en el noveno lugar del sumario general y fuera del acceso a la final. Situación similar vivió María Castillo en los 100 metros libre. Su tiempo de 1:00.54 le permitió ser cuarta en su serie, aunque acabó novena en la clasificación general y sin plaza en la final.

En los 100 metros libre masculino, Andrey Villarreal registró 52.78 segundos y fue quinto en su serie. Jeancarlo Calderón terminó sexto con un tiempo de 53.71. En el cómputo general, Villarreal cerró en el décimo puesto y Calderón en el duodécimo, quedando ambos fuera de la instancia decisiva.

En el tiro deportivo, el panameño Patrick Taylor inició su participación en la modalidad de escopeta skeet. Acertó 58 de 75 platos en esta primera ronda, ubicándose en la duodécima y última posición de la tabla general. Mañana completará 50 platos adicionales para cerrar los 125 de la fase clasificatoria, donde los seis mejores avanzan a la final.

El día también dejó una medalla para Panamá. El equipo nacional de Dota 2, integrado por Diego Valderrama, Eduard Rodríguez, Johan Herrera, José Saldaña y Raymond Baloy, enfrentó a Colombia y Perú en la jornada dominical. Aunque fue superado en ambos encuentros, terminó en el tercer lugar de su modalidad y aseguró la medalla de bronce para la delegación.

Con estos resultados, Panamá se mantiene en la décima posición del medallero entre los once países participantes.