Día de semifinales en la LigaW: Dolphins, Spartans, Lions y Mustangs van por el pase a la final

Este sábado en la tarde se definirán los dos equipos finalistas de la LigaW en su categoría Sub-16. Ambos partidos se celebrarán en la cancha principal del Yappy Park de Paseo del Norte.

La primera semifinal la disputarán las Dolphins del International School of Panama y las Spartans del Colegio La Salle.

Las Dolphins vienen de vencer 2-0 a las Eagles de El Colegio de Panamá, con goles de Agustina Martínez de Hoz y Emily Hoffman. Con 16 tantos en seis partidos, han mostrado un poderío ofensivo digno de temer.

Las Spartans, en cambio, sorprendieron a las Fighting Owls de la Academia Interamericana con un zapatazo de Taliana Dávila. Con solo cuatro goles recibidos en la temporada, han mantenido una sólida defensa que les permite atacar en el momento indicado.

El segundo partido de semifinales será entre las Lions del Colegio Real y las Mustangs del Panamerican School.

Las Lions lucieron contundentes en su victoria 4-0 ante las Brader Raiders en cuartos de final, impulsadas por los goles de Mikaela Palma, Isabella Dos Santos, Analía Velásquez y Camila Díaz. Sus 15 goles anotados son muestra de que pueden ser letales en cualquier momento.

Las Mustangs, por su parte, superaron 2-1 a las Jaguars del Metropolitan School, con goles de Maryfer De Gracia y Camila Quirós. Un sólido juego defensivo les permitió mantener la ventaja obtenida temprano en el partido.

Calendario de las semifinales

Ambas semifinales se disputarán en la cancha principal del Yappy Park bajo la siguiente programación:

International School of Panama vs. Colegio La Salle – 3:00 p.m.

Colegio Real vs. Panamerican School – 4:30 p.m.