Día redondo para el golf panameño en el Torneo de Interclubes de Centroamérica

Omar Tejeira, Lucca González y Juan Pablo Motta impusieron ‘eagles’ en el primer día de la categoría de caballeros en el Club de Golf de Panamá.

La delegación de Panamá tuvo un inicio contundente en la categoría de caballeros del Torneo Interclubes de Centroamérica y Panamá, al colocarse en la primera posición tras la jornada inaugural disputada en el Club de Golf de Panamá.

El equipo anfitrión firmó un acumulado de -2, marcando distancia sobre sus rivales más cercanos en un formato en el que se contabilizan las cinco mejores tarjetas de cada país. Guatemala se ubica en la segunda posición con +15, seguida por Nicaragua (+50), El Salvador (+51), Honduras (+64) y Costa Rica (+65).

El protagonismo de la jornada lo asumió Omar Tejeira, quien entregó una tarjeta de 69 golpes (-3), destacándose como el mejor panameño del día. Su recorrido incluyó birdies en los hoyos 8, 11 y 13, además de un eagle en el hoyo 9, donde embocó en tres golpes para marcar una diferencia clave en la clasificación individual.

El hoyo 9 resultó determinante para varios integrantes del equipo local. Lucca González, panameño radicado en Argentina, también logró eagle en ese mismo tramo, al igual que Juan Pablo Motta, quien semanas atrás participó en el The Panama Championship del Korn Ferry Tour.

Lucca González le pega con el drive desde el tee a la bola en la ronda 1 de The Panamá Championship 2026. Cortesía/Korn Ferry Tour

Sin embargo, Motta no logró sostener la consistencia en su ronda, afectado por dobles bogeys en los hoyos 7 y 10, finalizando con +6.

El respaldo colectivo fue otro de los factores que impulsó a Panamá en la tabla general. González cerró con -2, mientras que Miguel Ordóñez aportó con -1.

Más atrás, Raúl Carbonell, Jean Louis Ducruet y Eduardo Arango finalizaron empatados en la sexta posición con +2. Jean Paul Ducruet concluyó con +3, y Motta se ubicó en la posición 16.

El torneo también contempla la premiación individual entre los 48 jugadores de la categoría masculina, lo que añade una capa adicional de competencia dentro del desempeño colectivo.

En paralelo, la categoría senior ya acumula dos jornadas bajo el formato stableford, donde Panamá también se mantiene al frente con 315 puntos.

Guatemala (296) y Costa Rica (294) completan los primeros lugares, seguidos por Honduras (246), El Salvador (233) y Nicaragua (222).

El Interclubes Centroamericano reúne además otras divisiones como damas, damas senior y caballeros super senior. La actividad continúa este jueves y se extiende hasta el próximo domingo.