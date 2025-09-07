Diablos Rojos y Allen Córdoba se citan en la final del béisbol mexicano con Charros de Jalisco

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los Diablos Rojos vencieron este sábado por 12-6 a los Piratas de Campeche y se clasificaron para la final de la Liga Mexicana de Béisbol contra Charros de Jalisco.

Con ataque de 14 imparables, entre ellos cuadrangular del estadounidense Rio Ruiz, los escarlatas fueron de menos a más y sumaron su cuarta victoria en la etapa de los cuatro mejores.

El panameño Allen Córdoba fue el segundo en la alineación ofensiva y jugó en el jardín central. El bocatoreño, que batea .300 de promedio, se fue con imparable y anotada en tres turnos oficiales.

En la cuarta entrada los Diablos hicieron un racimo de tres anotaciones, dos por cuadrangular de Ruiz, y empataron el duelo 4-4. En el quinto decidieron el triunfo con otro ramillete de tres, dos empujadas por sencillo de José Marmolejo.

Piratas se acercó con dos anotaciones en el sexto, pero sus lanzadores relevistas fallaron en el sexto y admitieron cinco carreras, dos producidas por Ruiz, quien ligó de 5-2 con jonrón un cuatro carreras impulsadas.

El relevista Nick Vespi, con trabajo perfecto frente a dos bateadores, se apuntó el triunfo y Tyler Thomas cargó con el revés.

A partir del próximo miércoles los Diablos buscarán su decimoctavo título en la liga, frente a unos Charros que saldrán por su tercera corona.

Los Charros eliminaron por 4-1 a los Sultanes de Monterrey y confirmaron pasar por su mejor momento del año, luego de una campaña regular con altibajos.

Fechas y horarios de la Serie del Rey 2025

Juego 1 miércoles 10 de septiembre: JAL vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú

Juego 2 jueves 11 de septiembre: JAL vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú

Juego 3 sábado 13 de septiembre: MEX vs JAL | Estadio Panamericano

Juego 4 domingo 14 de septiembre: MEX vs JAL | Estadio Panamericano

*Juego 5 lunes 15 de septiembre: MEX vs JAL | Estadio Panamericano

*Juego 6 miércoles 17 de septiembre: JAL vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú

*Juego 7 jueves 18 de septiembre: JAL vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú